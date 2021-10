‘Kun’ Agüero sobre Lionel Messi: “Llegué al Barcelona con la expectativa de jugar con él”

Sergio Agüero es una de las principales contrataciones del FC Barcelona para la presente temporada. El jugador de 33 años llegó al cuadro catalán con las expectativas de llenar el vacío que dejó Luis Suarez en la delantera blaugrana. Si bien el atacante argentino tenía la intención de jugar con Lionel Messi, el ‘Kun’ señaló que se siente muy contento de ser parte del conjunto español.

“Vamos a ser sinceros. ¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal. Llegué al Barcelona con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron, pensé: ‘Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda’ ”, indicó en entrevista para el diario El País.

Sergio Agüero volvió a disputar un partido de fútbol tras la final de la Champions League. Foto: FC Barcelona

Agüero también comentó sobre lo que sintió tras la salida de Messi del Barcelona y cómo intentó animar. “Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré, no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado . Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer”, detalló.

Por otro lado, el exjugador del City habló sobre cómo la pasó tras la muerte de Maradona, quien, además de su exentrenador, es abuelo de su hijo Benjamín.