Alejandro Domínguez: “En Qatar vamos a levantar la Copa”

En la previa de la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez participó de la inauguración de la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. En tal evento, el máximo dirigente sudamericano se mostró contento por la construcción de “la Casa de las Selecciones Colombia” y señaló que ya es tiempo que una selección de la región levante el trofeo mundial en Qatar.

“Es un orgullo estar en este lugar, la infraestructura es sin duda alguna una inversión que ayuda y contribuye al crecimiento del fútbol. Esta sede está a la altura de las mejores de Sudamérica. Ahora hay que cambiar la mentalidad y el corazón. Hay que entrar y ganar. En Qatar vamos a levantar la Copa”, indicó.

La Federación Colombiana de Fútbol presentó su nueva sede en Barranquilla. Foto: @agdws.

El evento también contó con la participación del presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mandatario del fútbol mundial también tuvo unas palabras en reconocimiento a la construcción del nuevo centro de entrenamiento colombiana.

“Hoy estamos acá para celebrar esta sede deportiva que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se cree en el fútbol y en sus valores. Felicitaciones a su presidente y a toda la Federación por esta hermosa sede, que es un ejemplo de crecimiento y de todo lo brillante que hacen”, expresó.

Asimismo, Infantino aprovechó la oportunidad para insistir en su propuesta de realizar un Mundial de fútbol cada dos años, pese a las criticas sobre el proyecto.