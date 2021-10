Ver HOY Ecuador vs. Colombia EN VIVO: hora y canal del partido por Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs. Colombia EN VIVO juegan HOY por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se disputará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana, ecuatoriana y colombiana), y la transmisión por TV estará a cargo de ECDF y Caracol TV. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y los videos de los goles.

Ecuador vs. Colombia: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 14 de octubre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú, Ecuador y Colombia) ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Barranquilla ¿En qué canal? ECDF, Caracol TV

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Colombia?

El duelo Ecuador vs. Colombia se empezará a disputar desde las 4.00 p. m. en estos dos países (misma hora en territorio peruano).

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

La selección ecuatoriana cerrará su participación en la fecha triple de octubre con el partido como visitante frente a la escuadra colombiana, duelo en el que ambos equipo pondrán en juego el tercer lugar en la tabla de posiciones de este proceso clasificatorio.

La Tri no pudo celebrar en la jornada previa al dejarse remontar el partido en casa de Venezuela. Enner Valencia había adelantado a los dirigidos por Gustavo Alfaro, pero los locales supieron reponerse y encontraron la victoria con los tantos de Darwin Machís y Eduard Bello.

Los cafeteros, por su parte, se convirtieron en los primeros en arrancarle un empate a Brasil en estas eliminatorias. En Barranquilla, el equipo de Reinaldo Rueda supo contener el poderío del Scratch para rescatar un valioso empate 0-0 que lo mantiene en la zona de repechaje.

Ecuador y Colombia ya se enfrentaron este año por la Copa América, con saldo de victoria por la mínima para el conjunto colombiano. Por la primera rueda del proceso rumbo a Qatar 2022, en cambio, los ecuatorianos golearon 6-1. En el historial por eliminatorias, se registra un solo triunfo de visita para la Tri.

¿Dónde ver Ecuador vs. Colombia?

En Sudamérica, estos son los canales desde donde podrás ver el cruce entre Ecuador vs. Colombia:

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: SporTV 2, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV, Golcaracol.com

Ecuador: ECDF

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: HEi Música

Perú: Movistar Plus

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT Play

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Qué canal sintonizar para ver Ecuador vs. Colombia vía ECDF?

La transmisión de Ecuador vs. Colombia por la señal de El canal del fútbol estará disponible en territorio ecuatoriano de acuerdo a la siguiente guía según tu operador de TV paga:

TV Cable: canal 214 y 745

Claro TV: canal 100 y 600

CNT: canal 3 y 777

DirecTV: canal 655 y 1655.

¿Cómo seguir Ecuador vs. Colombia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Ecuador vs. Colombia por internet, suscríbete a la cobertura con imagen vía YouTube de El canal del fútbol o ingresa a Golcaracol.com, donde podrás seguir EN DIRECTO el encuentro. En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios, también tienes la opción de mantenerte informado a través de La República Deportes.

Alineaciones probables de Ecuador vs. Colombia

Ecuador: Moisés Ramírez; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo y Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Énner Valencia y Ángel Mena; Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Falcao García. DT: Reinaldo Rueda.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Colombia?

El escenario que albergará este cotejo Ecuador vs. Colombia será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barranquilla que tendrá un aforo permitido del 75% de su capacidad.

Últimos partidos de Ecuador vs. Colombia