Eliminatorias Qatar 2022: sintoniza en vivo el Uruguay vs. Brasil por la fecha triple

La fecha triple de eliminatorias no para. Uruguay vs. Brasil disputan en la Arena do Amazonia desde las 7.30 p. m. (hora peruana) 9.30 p. m. (hora uruguaya y brasileña). El enfrentamiento de este jueves 14 de octubre se podrá ver por Movistar Deportes, VTV y Canais Globo. Tite hará cinco cambios para recibir a Uruguay . Ingresarán Ederson, Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva y Raphinha. Danilo y Marquinhos. En el caso de los uruguayos, jugarán sin Ronald Araújo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta.

¿Cuándo juega Uruguay vs. Brasil?

El Uruguay vs. Brasil se juega este jueves 14 de octubre por la fecha triple de eliminatorias. Luego de las críticas que recibió Neymar sobre su decisión de retirarse del fútbol y empatar 0-0 ante Colombia, su compañero Thiago Silva lo defendió. De acuerdo con el zaguero, Neymar es consciente de su trabajo y tiene su propia autocrítica, pero se le ha cobrado de forma exagerada la actuación que tuvo en el partido contra los cafeteros.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Brasil?

En territorio brasileño y uruguayo, el duelo de Uruguay vs. Brasil se podrá sintonizar desde las 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Uruguay vs. Brasil?

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV 3, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN (diferido)

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, Vera TV

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

¿Cómo ver Uruguay vs. Brasil por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Uruguay vs. Brasil por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar para ver el duelo por Gol Perú. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo le fue a Uruguay en sus últimos partidos de eliminatorias?

La escuadra uruguaya sufrió un 3-0 ante Argentina, en una noche en la que mostró un rendimiento preocupante de cara a lo que queda de camino rumbo a Qatar. Ahora, Cavani, Suárez y los demás compañeros tienen la misión de sumar de a 3 para soñar con el torneo del 2022.

¿Cómo le fue a Brasil en sus últimos partidos de eliminatorias?

Brasil igualó 0-0 en su visita a Barranquilla y demostró por primera vez en estas eliminatorias que puede dejar puntos en el camino. Sin Casemiro y con un desenchufado Neymar, que avisó que Qatar sería su última copa del mundo, estuvo lejos de brillar, pero tuvo pinceladas de fútbol que pueden complicar y mucho a los celestes.

¿Dónde se jugará el partido Uruguay vs. Brasil?

El Uruguay vs. Brasil se jugará en el estadio Arena do Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaus, capital del estado brasileño de Amazonas. El pasado domingo 10 de octubre, el coloso fue sometido a pruebas de iluminación y también sobre el césped y ya está listo para el compromiso del jueves.