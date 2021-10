Perú vs. Argentina: horario y canal para ver EN VIVO el partido por Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Argentina se enfrentan este jueves 14 de octubre por la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro, que tendrá como escenario al Estadio Monumental de Núñez, se podrá ver desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina) por Movistar Deportes. Un duelo importante para la Blanquirroja. Mientras que los de Gareca están obligados a sumar tres puntos para soñar con Qatar, los comandados por Scaloni están prácticamente clasificados al Mundial del próximo año.

¿Cuándo juega Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina jugarán este jueves 14 de octubre por la fecha triple de eliminatorias. El encuentro supone una importancia especial para los peruanos, quienes vienen de caer por 1-0 contra Bolivia en La Paz. Para este cotejo, Gareca no contará con Luis Advíncula, quien sufrió una lesión a inicios de semana.

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre las selecciones de Perú vs. Argentina se podrá sintonizar desde las 6.30 p. m. Por otro lado, en Argentina será transmitido desde las 8.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

6.30 p. m. Argentina: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p.m.

Mexico: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Perú vs. Argentina?

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV 3, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN (diferido)

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, Vera TV

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Cómo ver Perú vs. Argentina por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Perú vs. Argentina por internet, puedes sintonizar las señales de Movistar Play y América TV GO, servicios de streaming que pasarán el cotejo. También puedes ingresar a las páginas web de América Deportes o Tigo Sports, donde tienes acceso a la televisación del compromiso. Otra opción es mantenerte informado de las incidencias más importantes en directo desde La República Deportes.

¿Quién será el árbitro del partido Perú vs. Argentina?

El árbitro para el Perú vs. Argentina será el chileno Roberto Tobar . Este réferi dirigió a Perú en la final de la Copa América 2019 y en la semifinal de 2021. Ambos duelos ante Brasil fueron derrotas para la Bicolor por 3-1 y 1-0, respectivamente.

¿Cómo le fue a Perú en sus últimos partidos de eliminatorias?

En el último choque por eliminatorias, la Bicolor cayó por 1-0 frente a Bolivia en La Paz, con anotación de Ramiro Vaca al minuto 78 del partido. Antes de ello, el equipo de Ricardo Gareca derrotó por 2-0 a los chilenos en Lima, en un duelo en el que los héroes fueron Cueva y Peña.

¿Cómo le fue a Argentina en sus últimos partidos de eliminatorias?

La Albiceleste atraviesa por un buen momento futbolístico. Así lo dejó ver en su último cotejo, en el que aplastó por 3-0 a los uruguayos en Buenos Aires . Los verdugos de los charrúas fueron Messi, De Paul y Lautaro Martínez. Sin embargo, antes de ese juego enfrentaron a los paraguayos, con quienes igualaron por 0-0.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Argentina?

El Perú vs. Argentina se jugará en el Estadio Monumental de Núñez. Para este jueves, se cumpliría el aforo del 50% establecido por las autoridades como parte de las medidas de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.