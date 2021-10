Eliminatorias Qatar 2022: mira en vivo el Chile vs. Venezuela por la fecha triple

Chile vs. Venezuela se juega este jueves 14 de octubre en el estadio San Carlos de Apoquindo. A partir de las 8.00 p. m. (hora venezolana) y 9.00 p. m. (hora chilena), el enfrentamiento por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se podrá ver por Movistar Deportes, TNT Sports y TLT Play. A pesar de que el compromiso aún no comienza, el partido se viene jugando fuera de las canchas. A través de un comunicado, la Vinotinto se quejó de que no los dejan salir del hotel de concentración para ir al entrenamiento .

“La Federación Venezolana de Fútbol informa a la opinión pública que, siendo más de las 16:00 horas (horario de Chile) y habiendo cumplido con los protocolos COVID, las autoridades chilenas no permiten la salida de la delegación vinotinto al entrenamiento pautado a las 17:00 horas (horario de Chile) en la sede del Club Social y Deportivo Colo-Colo”, reza el comunicado.

“Desde tempranas horas de este martes seguimos a la espera de la resolución para poder ir al entrenamiento y prepararnos adecuadamente para el partido ante la selección nacional de Chile el jueves 14 de octubre en el estadio San Carlos Apoquindo a las afueras de la capital austral. La delegación venezolana agradece la pertinente colaboración de las autoridades sanitarias de Chile”, culmina la misiva.

¿Cuándo juega Chile vs. Venezuela?

Chile vs. Venezuela se juega este jueves 14 de octubre por la fecha triple de Eliminatorias. Para este choque, no participará el venezolano Yeferson Soteldo, quien fue desconvocado por supuesto acto de indisciplina.

¿A qué hora juega Chile vs. Venezuela?

En territorio chileno, el enfrentamiento Chile vs. Venezuela se podrá sintonizar desde las 9.00 p. m.. Por otro lado, en Venezuela será transmitido desde las 8.00 p. m..

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Chile vs. Venezuela?

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV 3, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN (diferido)

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, Vera TV

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Cómo ver Chile vs. Venezuela por internet?

Puedes ver el partido Chile vs. Venezuela por TLT a través de TLT Play, donde podrás disfrutar de todos los encuentros de la Vinotinto en estas Eliminatorias Qatar 2022 .

¿Cómo le fue a Chile en sus últimos partidos de eliminatorias?

En sus últimos cinco cotejos, los chilenos han sumado tres derrotas, un empate y una victoria. La última vez que perdieron fue en el 2-0 ante Perú en la ciudad de Lima.

¿Cómo le fue a Venezuela en sus últimos partidos de eliminatorias?

En el caso de los venezolanos, acumulan cuatro derrotas y una victoria en sus últimos cinco enfrentamientos. El triunfo lo obtuvieron ante Ecuador por 2-1 en la jornada pasada.