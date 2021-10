Partidos de hoy, miércoles 13 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Continúan los partidos por las clasificatorias en distintas partes del mundo, con partidos como el EE. UU. vs. Costa Rica, Canadá vs. Panamá, El Salvador vs. México y Honduras vs. Jamaica. Además, se disputará el encuentro de Argentinos Juniors vs. San Telmo por la Copa Argentina y distintos choques del Brasileirao.

Clasificatoria para Qatar 2022: partidos de hoy

EE. UU. vs. Costa Rica

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Teletica Canal 7

Hora: 18.00 p. m.

Canadá vs. Panamá

Canal: RPC, Nex, Medcom GO, MaxTV Go, Sportklub 2

Hora: 18.30 p. m.

Honduras vs. Jamaica

Canal: Canal 5 Televicentro Honduras

Hora: 19.05 p. m.

El Salvador vs. México

Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports

Hora: 21.05 p. m.

Brasileirao: partidos de hoy

Flamengo vs. Juventude

SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 17.00 p. m.

Atlético Mineiro vs. Santos

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Bet365

Hora: 17.00 p. m.

Chapecoense vs. Athletico-PR

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Bet365

Hora: 17.00 p. m.

Fortaleza vs. Grêmio

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play, Premiere

Hora: 18.30 p. m.

Corinthians vs. Fluminense

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 19.00 p. m.

Internacional vs. América Mineiro

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Hora: 19.30 p. m.

Copa Argentina: partidos de hoy