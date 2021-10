Infantino: “La Super Bowl se juega cada año, ¿por qué no un Mundial cada dos?”

La visita de Infantino a Israel ha causado furor en el ámbito futbolístico mundial, pues el presidente de la FIFA anunció que se vienen realizando los estudios correspondientes para medir la viabilidad de realizar un Mundial cada dos años. Pese a que salieron muchos detractores, la lista de personalidades a favor también crece y apoyan la idea de la organización.

Gianni Infantino tuvo una reunión con Naftali Benner, primer ministro israelí, y le sugirió que Israel y otros países de la región se postulen para convertirse en sede de la Copa del Mundo del 2030. Cabe mencionar que es la primera vez en la historia que un presidente de la FIFA visita tierras israelitas.

Mientras visitaba dicho país, el titular de la FIFA explicó su idea del Mundial cada dos años y la comparó con otros eventos deportivos.

“La Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no un Mundial cada dos años? Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero nuestros estudios aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría a su calidad y reputación. La reputación de un evento depende de la calidad, no de la frecuencia. Cada año hay una Super Bowl, Wimbledon o la Champions y todos están emocionados y esperando”, precisó.

La decisión final sobre el anfitrión del torneo se confirmará en 2024. Después del Mundial 2022 en Qatar, la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. “Ya hemos decidido que habrá 48 selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo cada dos o cuatro años, está en fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico debería celebrarse con más frecuencia”, añadió sobre esta ampliación.

La frecuencia del Mundial está en la etapa de análisis y se ha encontrado la oposición de varios organismos internacionales incluida la UEFA.

Además, entre las candidaturas confirmadas para albergar el Mundial 2030 figura la iniciativa en conjunta de España y Portugal. Por su parte, también han manifestado interés China, Gran Bretaña y países de Sudamérica como Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

Wenger a favor

Arsene Wenger, extécnico del Arsenal y actualmente director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, también se mantiene firme en la postura de la organización. “Estoy dispuesto a asumir el riesgo” de organizar un Mundial cada dos años porque el resultado es conseguir que el fútbol sea mejor”, explicó en una entrevista con BBC.

“El calendario actual no es claro, no es simple, no es una manera moderna de organizar una temporada. Lo que es absolutamente demencial para los jugadores son los continuos viajes, el jet lag. Reduciendo la fase de clasificación, jugadores y clubes se beneficiará”, dijo Wenger.

Courtois estalla contra la UEFA y la FIFA

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid es uno de los principales opositores de la iniciativa de la FIFA. Para el belga, tanto la realización de un mundial cada dos años y la creación de un torneos de Europa sin relevancia (idea de la UEFA) son solo excusas para generar dinero a cuesta del riesgo físico de los jugadores.

El portero del Real Madrid en contra de la idea de un nuevo calendario FIFA. Foto: AFP.

“Solo les interesa el dinero y no el fútbol [...] Es algo malo que no se hable de los jugadores. Y ahora escuchas que se jugará una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca. ¡No somos robots!”, sentenció Courtois tras la derrota de Bélgica contra Italia en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Nations League.