Manuel Pellegrini sobre dirigir a la Roja: “No voy a ir a la selección chilena a que me guillotinen”

Por ahora no. Pese a ser uno de los técnicos más exitosos del continente y haber dirigido a clubes como River Plate, Real Madrid y Manchester City , para muchos el último escalón en la carrera de Manuel Pellegrini se encuentra en la selección chilena. Ante los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias Qatar 2022, el estratega fue consultado sobre posibilidad de asumir el banquillo de la Roja. Sus respuestas fueron categóricas.

“Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen”, manifestó el experimentado entrenador al Diario de Sevilla.

Con goles de Ben Brereton y Mauricio Isla, Chile se impuso 2-0 ante Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

Recordemos que Pellegrini fue uno de los más críticos hacia la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tras la salida de Reinaldo Rueda y en su momento le mostró su respaldo al uruguayo Martín Lasarte.

Para el ingeniero existen otros factores a considerar ante de asumir tal reto. “Me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo (la ANFP) no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran”, reflexionó.

Si bien Chile consiguió un valioso triunfo ante Paraguay en la anterior jornada del certamen continental, las críticas hacia el actual DT no han cesado y desde varios sectores piden su salida del banquillo mapocho.

Por otra parte, el extécnico del Real Madrid no descartó la opción de ponerse el buzo de su país, pero le gustaría ir más allá. “Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo”, finalizó.