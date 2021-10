Martin Lasarte previo al Chile vs. Venezuela: “Si no sumamos de a tres todo lo demás no sirve para nada”

La última jornada de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 podría hacer variar la tabla de posiciones. La jornada pasada, Venezuela, Bolivia y Chile (los tres últimos de la tabla) ganaron sus partidos y se volvieron a meter en la pelea por un cupo a la próxima cita mundialista. Consciente de ello, el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, se refirió acerca del próximo encuentro que sostendrán ante la Vinotinto.

El entrenador uruguayo señaló que el encuentro ante la selección venezolana solo sirve ganar, pues de nada habrá servido la victoria por 2-0 ante Paraguay, el último fin de semana.

“Si no sumamos de a tres todo lo demás no sirve para nada. Estamos en una etapa, antes también, de sumar de a tres. Yo por lo menos lo pienso así, no estoy mirando resultados que nos convienen. Si hay uno, bienvenido sea” , afirmó durante una conferencia de prensa.

Chile vs. Venezuela

El estratega de la Roja reconoció que esta última fecha triple podría generar sorpresas en la tabla de posiciones, pues la diferencia de puntos es muy corta entre las selecciones nacionales.

“Hay muchas incógnitas que no podemos resolver. Muchos equipos estamos peleando por la misma situación. Esta triple fecha puede terminar con equipos que hace un mes estaban fantásticos, ahora muy mal. Y otros al revés. Eso es lo que tiene tres partidos en un periodo ”, manifestó.

Previo a desarrollarse esta jornada 12 de las clasificatorias sudamericanas, Chile se encuentra en el octavo lugar con 10 puntos, mientras Venezuela es el último con 7 unidades. Una victoria de los mapochos le permitiría pasar a la selección peruana, que se ubica séptimo con un punto más y que visitará a Argentina.

Tabla de posiciones Eliminatorias Qatar 2022