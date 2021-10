Prensa argentina analiza el presente de Advíncula en Boca previo al duelo de la albiceleste ante Perú

Solo hay espacio para uno. A pocos días de disputarse el compromiso entre Perú y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, Luis Advíncula se ha convertido en titular indiscutible en el once de Ricardo Gareca. Sin embargo, este buen momento no se refleja en su actual escuadra y la prensa gaucha considera que uno de sus compañeros le estaría ganando la pulseada en la banda derecha del xeneize .

“¿Qué te hace pensar que la segunda división del fútbol español, un equipo como Rayo Vallecano, es más competitivo que el Gimnasia donde jugaba Weigandt? Club donde se destacaba y era figura en todos los partidos”, cuestionaba uno de los panelistas, en referencia al excuadro de ‘Bolt’, en el programa Fútbol 90 de ESPN.

La discusión giraba en torno al nivel mostrado por el nacional desde su llegada y las buenas actuaciones que tuvo Marcelo Weigandt en los últimos cotejos del cuadro azul y oro. Recordemos que el lateral peruano no estuvo presente ante Lanus por la Liga Profesional debido a su convocatoria para jugar las eliminatorias.

Si bien la mayoría prefirió al ‘Chelo’ como inicialista, una de las refutaciones a favor del ‘Rayo’ fue su experiencia mundialista y su buen actuar con la Blanquirroja.

A su vez, otro de los cuestionados fue Carlos Zambrano. A diferencia de su compatriota, el ‘Kaiser’ no pudo consolidarse en Boca Juniors y esto no pasó desapercibido en el análisis de los comunicadores. “Lo que plantea Cristian con el tema de los extranjeros es que en Boca hoy Zambrano es suplente y no se ganó su lugar. Vino con un manera de proceder que no la terminó de rectificar”, sostuvo Marcelo Benedetto.

Por otra parte, los futbolistas incaicos se encuentran concentrados con la Bicolor en Buenos Aires para medirse ante el conjunto de Lionel Messi por la duodécima fecha del certamen continental. Perú se ubica en la séptima casilla con 11 unidades y necesita sumar en el Monumental de River para no alejarse de la zona de clasificación.

¿Cuándo será el Perú vs. Argentina?

Perú y Argentina se medirán el próximo jueves 14 de octubre. Este enfrentamiento será correspondiente por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Argentina?

El duelo de Perú vs. Argentina está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina).