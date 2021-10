Lucas Pratto sobre Ricardo Gareca: “Fue el mejor técnico que tuve en mi carrera”

En la previa del Perú vs. Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, se viene generando un gran expectativa que involucra a los hinchas y a distintas personalidades del fútbol de ambos países. Uno de ellos fue el actual delantero de Vélez Sarsfield Lucas Pratto, quien en entrevista para un canal de YouTube argentino manifestó su consideración por Ricardo Gareca durante la etapa que coincidieron en el equipo de Liniers.

“Gareca fue el mejor técnico que tuve en mi carrera”, señaló el popular ‘Oso’ en el desafío de preguntas con el youtuber Ezzequiel. Con el ‘Tigre’, el exjugador de Sao Paulo ganó tres títulos: el Torneo Inicial 2012, la Superfinal ante Newell’s en 2013 y la Supercopa 2014.

Asimismo, comentó que no tuvo una buena salida de River Plate y que espera tener una nueva oportunidad en el club millonario. “No estoy conforme con cómo me fui de River. Me gustaría tener otra etapa en el club”, expresó.

Lucas Pratto y Marcelo Gallardo en el Monumental de River. Foto: La Pagina Millonaria.

Cabe recordar que Pratto se fue al Feyenoord a inicio de año, momentos antes de las semifinales de Copa Libertadores y del clásico con Boca. El atacante de 33 años comentó que quería jugar más y por eso decidió cambiar de club. “Desde que me fui de River no hablé más con Gallardo. Cuando me lesioné, ni me escribió. Él no quería que me vaya, quizá le molesto eso. Yo no estaba para jugar cinco minutos y decidí irme a otro lugar ”, señaló en entrevista con ESPN meses atrás.

¿Cuándo será el Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina se medirán el próximo jueves 14 de octubre a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina). Este enfrentamiento será correspondiente por la jornada 12 del proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022.