Jefferson Farfán sobre Argentina: “Sabemos que va a ser duro, pero tenemos la fe”

Tras la derrota en La Paz, la selección peruana deberá sumar al menos un punto en Buenos Aires para mantener las expectativas de acercarse a los puestos de clasificación . Si bien el rival es el actual campeón de América, el grupo tiene grandes expectativas para sacar un buen resultado en el Monumental de River. Ante ello, Jefferson Farfán conversó con las redes institucionales de la Federación y señaló que el equipo “puede dar la sorpresa”.

“Nosotros vamos a ir paso a paso. Sabemos que va a ser duro, pero tenemos la fe. Tenemos un gran equipo. Hemos pasado situaciones complicadas, pero supimos afrontarlas. Estamos en un momento donde podemos dar la sorpresa. Confío en este grupo y sé que podemos llegar lejos ”, indicó Farfán en FPF Play.

Asimismo, el ‘10 de la Calle’ comentó que se siente contento de tener una nueva oportunidad en la selección pese a la lesión que lo alejó varios meses. “ Fue duro estar fuera de la selección por lesión. Y no solamente para mí, sino también para mis compañeros que no pueden hacerlo. Pero, bueno, para eso se trabaja y se lucha, para volver. Gracias a Dios a mí se me dio la oportunidad de volver a este lindo grupo. Trato de aportarle todo lo mejor de mí”.

Finalmente, Farfán tiene muchas expectativas del duelo ante la Albiceleste y espera marcarle. “Me genera una ilusión tremenda. Sería un lindo momento para mí por todo lo que he vivido en la selección. Desde mis 16 años hasta ahora, todo ha sido hermoso. Y si el anoto a Argentina, sería más lindo. Esperemos que se dé”, expresó.