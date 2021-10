Selección peruana: estos son los resultados que nos favorecerían en la fecha 12

Luego de la derrota sufrida en tierras bolivianas, la selección peruana tiene la obligación de sumar este jueves ante Argentina. Una derrota los alejaría aún más de los puestos de clasificación. La Blanquirroja se encuentra en la séptima posición con 11 puntos, a cuatro del quinto lugar. Por ello, no solo necesita sumar en Buenos Aires, sino también que los otros partidos de la jornada 12 jueguen para el combinado patrio. Esto tiene que pasar para llegar con chances a la fecha doble de noviembre.

Bolivia vs. Paraguay

El cuadro altiplánico recibe a los dirigidos por el ‘Toto’ Berizzo en el siempre complicado Hernando Siles. Un resultado que beneficiaría a la selección peruana es la victoria de la Verde o un empate. De esa manera, Paraguay no se escaparía en la tabla.

Colombia vs. Ecuador

Los dirigidos por Reinaldo Rueda se medirán ante los ‘norteños’ en el Metropolitano de Barranquilla. El triunfo de Colombia o un empate entre ambas selecciones sería beneficioso para Perú. De los dos, Ecuador tiene el fixture más complicado. En las próximas fechas recibirá a Brasil y Argentina. Además, tendrá que visitar a Chile y Perú.

Chile vs. Venezuela

Chilenos y venezolanos se enfrentarán en Santiago y están obligados a sumar para pelear por un puesto al Mundial Qatar 2022. Ante ello, el empate sería nuestro mejor aliado de cara a las próximas fechas de Eliminatorias Qatar 2022.

Brasil vs. Uruguay

En el encuentro entre Brasil y Uruguay, el resultado que se espera es una victoria de la Canarinha. De esa forma, los charrúas se quedarían en 16 puntos. No obstante, estos resultados no servirán de nada si la Blanquirroja no suma en el Monumental de Núñez. El encuentro vital entre peruanos y argentinos es este jueves a las 6.30 p. m. (horario peruano) y será transmitido por Movistar Deportes.