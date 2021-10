Neymar cuestionado por exjugador del PSG tras tocar tema de su retiro del fútbol

Jerome Rothen, exjugador del PSG, es una de las voces más críticas de la escuadra parisina y no fue ajeno a las últimas declaraciones de Neymar Jr., quien apuntó que Qatar 2022 sería su último mundial. “No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol” , confesó el astro brasileño para DAZN.

Al respecto, para el excentrocampista parisino, esta no es la actitud que debe tener una de las figuras del club: “Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma. El problema es que está en una mala fase. Y ahí, es una declaración terrible para el PSG. Le falta ánimo, ilusión”, subrayó Rothen.

“Su última oportunidad será en Qatar en un año. Pero yo quiero recordarle sus deberes. Cuando eres jugador de esa categoría, que eres la figura emblemática de un club desde hace más de cuatro años, que has ampliado durante cinco años y al que has decidido dar el final de tu carrera a PSG, no puedes declarar eso. Espero que no le den su bonificación ética con declaraciones como esa. Para mí, está abusando. Pronto tendrá que afrontar sus responsabilidades”, finalizó.

Neymar será de la partida ante Uruguay este jueves 14 de octubre por eliminatorias. Foto: AFP

Neymar señala que Qatar 2022 será su último mundial

El pasado domingo 10 de octubre, Neymar habló sobre su futuro y dio a conocer que el Mundial de Qatar 2022 sería el último de su carrera deportiva.

“Creo que Qatar 2022 es mi último mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, expresó el delantero del PSG.