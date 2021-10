¿Cómo llega la selección peruana al Argentina vs. Perú por las Eliminatorias Qatar 2022?

La selección peruana deberá voltear la página rápidamente luego de caer de manera aparatosa ante Bolivia y concentrarse de lleno en lo que será el Argentina vs. Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. El último resultado adverso de la Bicolor alteró los planes del equipo de Ricardo Gareca, sobre todo condicionó su posición en la tabla de posiciones.

Ante esta situación, la Blanquirroja deberá ir por la hazaña en Buenos Aires ante una Albiceleste que no pierde un partido desde hace dos años. Robar un punto o tres puntos es el objetivo teniendo en cuenta que los rivales que están por debajo de Perú sumaron en la fecha anterior .

Tanto jugadores como el comando técnico de la selección peruana apuntan al quinto lugar que otorga el repechaje al Mundial Qatar 2022. La tarea no es sencilla porque el margen de error se ha reducido bastante a falta de pocos partidos para que finalicen las eliminatorias sudamericanas.

En cuanto a la parte futbolística, la Bicolor sigue a la espera de André Carrillo, quien sigue recuperándose de una lesión lumbar. Ricardo Gareca lo convocó a esta fecha triple con la esperanza que llegue al Perú vs. Argentina. No obstante, a pocos días de este duelo, no hay información oficial sobre el estado del jugador.

¿Cuándo será el Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina se medirán el próximo jueves 14 de octubre. Este enfrentamiento será correspondiente por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿A qué hora se jugará el Perú vs. Argentina?

El duelo de Perú vs. Argentina está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022