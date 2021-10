Alajuelense vs. Santos Guápiles EN VIVO: horario y canal para ver la Liga Promerica

Alajuelense vs. Santos Guápiles EN VIVO se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Promerica. La transmisión del encuentro estará a cargo de FUTV desde las 7.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 8.00 p. m. (hora de Perú). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Alajuelense vs. Santos Guápiles: ficha del partido

Partido Alajuelense vs. Santos Guápiles ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 12 de octubre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Costa Rica), 8.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Alejandro Morera Soto ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Santos Guápiles?

El cotejo Alajuelense vs. Santos Guápiles se disputará en territorio costarricense desde las 7.00 p. m. (8.00 p. m. en el horario peruano).

Costa Rica: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

Con la esperanza de no salir de la zona de clasificación a las semifinales del torneo, Alajuelense recibe en su fortín del Alejandro Soto Morera a un Santos Guápiles que busca no perderle el paso al líder Herediano.

La Liga necesita una victoria para asegurar, por lo menos hasta el final de esta fecha 15, su cuarto puesto en la tabla de posiciones. En la jornada previa, la derrota por 1-0 en casa del Cartaginés lo dejó sin posibilidad de escalar puestos al quedarse con 21 puntos.

Los guapileños, por su parte, hicieron su labor y derrotaron por goleada de 5-1 al Sporting San José, resultado que les permite mantenerse a cuatro unidades del distancia del primer lugar.

Esta será la cuarta vez que Alajuelense y Santos Guápiles se enfrenten entre sí en este 2021. El balance de sus cruces este año es de un triunfo para cada uno y un empate.

¿Qué canal transmite Alajuelense vs. Santos Guápiles?

La transmisión del cotejo Alajuelense vs. Santos Guápiles estará disponible para territorio costarricense por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga Promerica.

¿Dónde sintonizar Alajuelense vs. Santos Guápiles vía FUTV?

Satélite

Claro TV: canal 40 (SD) y 640 (HD)

Tigo Satelital: canal 15 (SD) y 728 (HD)

Sky (Costa Rica, México, Guatemala, Panamá): canal 557 (SD) y 1557 (HD)

Plus TV: canal 16 (SD).

Cable

Cabletica: canal 17 (analógico), 102 (SD) y 711 (HD)

Telecable: canal 52 (analógico), 224 (SD) y 774 (HD)

Tigo: canal 44 (analógico), 16 (SD) y 728 (HD)

Kölbi TV: canal 14 (analógico), 1370 (SD) y 2600 (HD)

Cable Santos: canal 22 (analógico), 150 (SD) y 720 (HD)

Coopelesca: canal 16 (analógico) y 407 (digital)

Coope Alfaro Ruiz: canal 8 (analógico), 129 (SD) y 601 (HD)

Cable Centro: canal 24

SuperCable: canal 10

CoopeGuanacaste: canal 407

Cableplus: canal 53

Cablevisión Occidente: canal 12

Cable Cartago: canal 300

Cable Caribe: canal 34

Cable Pacayas: canal 30

Cable Brunca: canal 66.

¿Cómo ver Alajuelense vs. Santos Guápiles ONLINE?

Si no quieres perderte el encuentro Alajuelense vs. Santos Guápiles por internet, puedes ingresar a Soy.Tv, servicio de streaming que incluye en su programación el canal FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, cuentas con la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alajuelense vs. Santos Guápiles?

El escenario donde se enfrentarán Alajuelense vs. Santos Guápiles será el Estadio Alejandro Morera Soto, recinto deportivo propiedad del club Liga Deportiva Alajuelense.

