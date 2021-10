‘Checho’ Ibarra arremete contra el VAR: “No vino para cambiar el fútbol”

Sergio ‘Checho’ Ibarra se enfureció con algunas decisiones tomadas en recientes partidos de seleccciones. El ‘Goleador Prehistórico’ consideró que fueron injustas las acciones tomadas por el arbitraje y por el VAR, ya que afirma que el videoarbitraje no ha mejorado el fútbol, como anunciaron.

El ‘Checho’ no se guardó nada. El exfutbolista utilizó su cuenta personal de Twitter para dar su opinión con respecto a ciertas decisiones en los enfrentamientos por las Eliminatorias Qatar 2022 de Conmebol y en la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Foto: captura de Twitter

“¿La posición adelantada de Mbappé? ¿La patada en la cabeza de Arturo Vidal? ¿El codazo de Cuadrado? ¿El patadón de Lampe? ¿La Justicia donde está? [El VAR] no vino para cambiar el Fútbol”, tuiteó el actual comentarista deportivo.

El enojo del antiguo delantero es porque, a pesar de la presencia del VAR, hubo faltas que no se cobraron o no fueron sancionadas como ameritaba. Ibarra cita el golpe que lanzó Arturo Vidal en el partido contra Paraguay, donde el árbitro estuvo cerca de la acción, pero no le sacó ninguna tarjeta al chileno.

También menciona la patada del arquero Carlos Lampe contra Santiago Ormeño en La Paz. El portero salió de su área y el peruano le robó el balón; sin embargo, el boliviano comete una falta que tumba al delantero, pero no es amonestado.