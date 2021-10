Paolo Guerreo estaría por viajar a Alemania para tratarse su lesión en la rodilla

Paolo Guerreo volvió a ser convocado por Ricardo Gareca para esta fecha triple del mes de octubre por las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana necesitaba de sus mejores futbolistas para lograr ganar puntos de local y de visitante, y el ‘Depredador’ fue uno de los escogidos. La confianza del ‘Tigre’ por Guerrero se volvió a notar en el duelo ante la selección chilena, el pasado jueves 7 de octubre, cuando volvió a salir en el once titular para disputar el clásico del Pacífico.

Sin embargo, luego del enfrentamiento ante la Roja, Paolo Guerrero quedó desconvocado de la selección peruana perdiéndose así el último duelo frente a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, y el cotejo con Argentina en el Monumental de Buenos Aires. En seguida, la Bicolor mediante sus redes sociales anunció que el capitán quedaba desafectado.

El ‘Depredador’ en el Estadio Nacional solo logró disputar 62 minutos, ya que fue reemplazado por Jefferson Farfán. El ‘9′ en conferencia de prensa post partido comentó: “¿Cuánto me falta para llegar a mi nivel? Primero tengo que resolver el tema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma y con paciencia. Para mí es importante estar jugando con la selección, en mi equipo no puedo jugar y eso me deja un poco triste.”

En la noche del 11 de este mes, medios brasileños comentaron que Paolo Guerrero se encuentra en conversaciones con el Inter de Porto Alegre para llegar a un acuerdo del fin de su contrato. De esta manera, quedaría libre y no llegaría a jugar con el club brasileño hasta el 31 de diciembre -hasta donde marcaba originalmente su compromiso con el Colorado-.