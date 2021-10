Recoba confiesa que no llegó a Universitario porque no tenían el dinero que pedía

Años atrás trascendió mucho la noticia que Álvaro Recoba estaba en conversaciones con Universitario de Deportes para vestirse de crema. El exdelantero de la selección uruguaya no niega ese acercamiento y ha dado detalles de la conversación que tuvo con José Guillermo del Solar que lo llamó para convencerlo de venir a jugar al fútbol peruano

“Es verdad que José Guillermo del Solar me llamó para jugar en Universitario” , dijo en Gol Perú. Luego subrayó que el juego de ‘Chemo’ lo emocionaba. “Yo tenía una admiración por él siendo rival. Verlo jugar es un deleite y como él mucho más. Sin conocerlo había esa admiración que después me di cuenta que era mutua”.

PUEDES VER Paolo Guerrero e Internacional negocian rescindir contrato de mutuo acuerdo, informa prensa brasileña

Sobre las conversaciones para ponerse la camiseta merengue, Recoba confesó que fue más de una llamada. “José ‘Chemo’ Del Solar me llamó tres o cuatro veces para jugar en Universitario”. Sin embargo, mencionó que primaba lo económico para dejar nuevamente su país natal luego de su paso por Europa.

“La última [llamada] fue cuando vuelvo a Uruguay (2009). Yo volví con la idea de no irme más [jugar en el extranjero]. Ya había cumplido el sueño de haber jugado en Europa, de haber ganado bastante dinero de ser un agradecido de lo que me ha dado el fútbol. En mi cabeza no estaba en irme”, recordó.