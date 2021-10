Ante Argentina y con la necesidad de sumar puntos, ¿Santiago Ormeño o Lapadula?

La derrota 1-0 ante Bolivia complicó el panorama de la selección peruana en su búsqueda de acercarse a los puestos de clasificación. A pesar de seguir séptimos en la tabla de posiciones gracias a la ventaja que logramos ante Chile, la ubicación podría cambiar en la próxima fecha de no sumar en el Monumental de River Plate . Ante este panorama, surge la incógnita sobre quién debería ser el delantero centro ante Argentina: ¿Gianluca Lapadula o Santiago Ormeño?

Rendimiento de los delanteros en Bolivia

Lapadula fue parte del once inicial en La Paz tras su ausencia en el partido ante la selección chilena. El jugador del Benevento de Italia no completó una buena presentación y no pudo generar el peligro esperado durante los 67 minutos que estuvo en cancha. Con tan solo un remate al arco y 13 toques de balón , el delantero ítalo peruano tuvo una de sus actuaciones más flojas desde que llegó a la Bicolor.

Lapadula lleva tres goles con la selección peruana. Captura: Movistar Deportes.

Aunque la altura y el juego de la selección no ayudaron al desempeño del atacante de 31 años, tampoco se le notó cómodo en la cancha . Mucho tuvo que ver el planteamiento de Farías, quien decidió referenciarlo y priorizar el enfrentamiento entre atacantes peruanos y defensas bolivianos por las bandas, situación que al final le dio resultado.

Por su parte, Santiago Ormeño entró en reemplazo de Lapadula y jugó 23 minutos en el Hernando Siles, tiempo suficiente para tocar el balón 14 veces, dar un pase clave y generar dos ocasiones de peligro en el arco de Carlos Lampe.

Santiago Ormeño ingresó en el segundo tiempo ante Bolivia. Foto: Twitter/@Santorme

Si bien en el momento de su ingreso el equipo peruano se había refrescado con los cambios y luego se aprovechó la expulsión de Henry Vaca, al delantero del León se le notó más entero sobre el terreno de juego y con más libertad para jugar por todo el frente de ataque. Hay que considerar que el ‘nueve’ de 27 años tiene experiencia jugando en ciudades de altura , factor que no pasó desapercibido en el campo boliviano.

Argentina: el rival a vencer

Ricardo Gareca llegará a Buenos Aires con un plantel reducido en comparación al inicio de la fecha triple debido a las lesiones producidas en los últimos días. Con Yordy Reyna, Paolo Guerrero, Edison Flores, Raúl Ruidiaz, Renato Tapia y André Carrillo fuera de la lista, el comando técnico peruano deberá plantear una alineación que no solo pueda superar la defensa de la campeona de América, sino también que contrarreste a Lionel Messi.

Si bien el presente de la dupla Ramos - Callens ha convencido a muchos hinchas por la seguridad demostrada en defensa y la volante es probable que se mantenga, la incógnita de Gareca será escoger quien será el referente de área en el Monumental . Es posible que el entrenador de 63 años siga apostando por Lapadula, debido a la confianza generada en la Copa América, pero no sería una mala idea colocar a Ormeño en el once inicial.

No solo por el rendimiento en el país altiplánico, sino por lo visto en el partido entre Argentina y Uruguay, donde las ocasiones más claras del cuadro Charrúa llegaron a través de centros o jugadas más directas . Esta forma de jugar no sería necesaria si tuviéramos a Carrillo y a Flores por las bandas generando desequilibrio, pero sus ausencias deberían provocar un cambio de planteamiento.

Además, la necesidad primordial será mantener el arco en cero, por lo que los ataques serán menos. Esto no quiere decir que no se deba proponer juego, pero se necesita un jugador más centralizado que pueda definir con precisión las pocas situaciones que tenga.

Lo celebra. Messi tuvo una presentación redonda ante el cuadro charrúa en casa. Foto: difusión

