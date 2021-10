¿André Carrillo jugará ante Argentina? Todo depende de un milagro

Luego de sufrir una dolorosa derrota ante Bolivia, la selección peruana arribó a Buenos Aires para disputar la fecha 12 contra la Albiceleste por las Eliminatorias Qatar 2022. Por su parte, Argentina derrotó 3 a 0 a Uruguay en el Monumental de Núñez y Lionel Messi ya calienta el duelo frente a la Blanquirroja. Para este encuentro decisivo, hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿André Carrillo podrá jugar en suelo argentino?

La ‘Culebra’ se lesionó en su club Al-Hilal a mediados de setiembre e informaron que su recuperación tomaría un mes. Por ello, el ‘Tigre’ lo convocó con la esperanza de que para el 14 de octubre, tiempo estimado de su recuperación, estaría listo para enfrentar a Messi y compañía. Sin embargo, André no habría evolucionado como se tenía pensado.

No teniendo recuperado del todo al extremo nacional, Ricardo Gareca habría visto conveniente no forzar su recuperación. Esta mañana, Líbero pudo conocer, a través de una fuente de peso del combinado patrio, que no se logró el milagro. “Es muy complicado que pueda viajar. Para hoy lunes no está programado ningún viaje para André Carrillo a Buenos Aires”, señaló.

André sigue esperanzado con viajar a tierras ‘gauchas’ y poder defender una vez más la casaquilla nacional. Mañana el futbolista será evaluado nuevamente por los integrantes del comando técnico que se quedaron en Lima y se tomará una decisión final sobre el tema.

Sergio Peña

Otro jugador que es duda para el Perú vs. Argentina es el mediocampista Sergio Peña, quien terminó con una dolencia tras el encuentro ante Chile. El volante viajó con el grupo, y el ‘Tigre’ sigue de cerca su evolución. Se espera que pueda estar en el arranque ante la Albiceleste.