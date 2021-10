Partidos de hoy, lunes 11 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este lunes 11 de octubre continúan las clasificatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022. Uno de los encuentros más interesantes en Europa es North Macedonia vs. Alemania. En Latinoamérica tendrá lugar la Superliga Argentina con el cotejo Independiente vs. Gimnasia La Plata, además del Brasileirão con Cuiabá vs. São Paulo.

Por la primera A de Colombia, tendrá lugar Atlético Bucaramanga vs. Junior, y en la primera división de Uruguay se verán las caras Plaza Colonia vs. Cerrito.

Clasificatorio para la Copa del Mundo

Letonia vs. Turquía

Canal: DAZN, Sky Sports Red Button,

Hora: 1.45 p. m.

Eslovenia vs. Rusia

Canal: DAZN, Sky Sports Red Button,

Hora: 1.45 p. m.

Croacia vs Eslovaquia

Canal: DIRECTV Sports Peru,

Hora: 1.45 p. m.

Noruega vs. Montenegro

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 1.45 p. m.

Bielorrusia vs. República Checa

Canal: DAZN, Sky Sports Red Button

Hora: 1.45 p. m.

North Macedonia vs. Alemania

Canal: DIRECTV Sports Peru,

Hora: 1.45 p. m.

Libia vs. Egipto

Canal: FIFA.com, YouTube,

Hora: 2.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Arsenal vs. Godoy Cruz

Canal: AFA Play, Fanatiz USA

Hora: 12.30 p. m.

San Lorenzo vs. Colón

Canal: AFA Play, Fanatiz USA

Hora: 2.45 p. m.

Independiente vs. Gimnasia La Plata

Canal: AFA Play, Fanatiz USA

Hora: 5.00 p. m.

Talleres Córdoba vs. Atlético Tucumán

Canal: ESPN Sur, Star+, AFA Play

Hora: 7.15 p. m.

Brasil - Brasileirão

Cuiabá vs. São Paulo

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 6.00 p. m.

Chile - Primera División

O’Higgins vs. Santiago Wanderers

Canal: Bet365, Estadio TNT Sports,

Hora: 2.00 p. m.

Curicó Unido vs. Ñublense

Canal: Bet365, Estadio TNT Sports

Hora: 6.30 p. m.

Colombia - Primera A

Patriotas Boyacá vs. Santa Fe

Canal: Fanatiz International, Win Sports+

Hora: 6.00 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Junior

Canal: Fanatiz International, Win Sports+

Hora: 8.05 p. m.

Uruguay - Primera Division