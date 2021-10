“¡Nos tienen miedo!”: ‘Cachito’ Ramírez cree en una victoria peruana ante la Albiceleste

Si existe alguien que sabe cómo salir victorioso en tierras ‘gauchas’, ese es Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez. A pocos días de que la selección peruana enfrente a Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022, el exfutbolista nacional declaró para Radio Ovación que es factible sumar en el Monumental de Núñez. Además, se refirió sobre la caída del combinado patrio ante Bolivia.

La Blanquirroja sufrió una dolorosa derrota este último domingo en su visita a La Paz. A pesar de que los dirigidos por Ricardo Gareca hicieron un gran esfuerzo, no pudieron mantener la valla invicta y cayeron por la mínima diferencia ante la Verde: “El equipo no mereció perder, lamentablemente la jugada del gol de Bolivia viene por un error de Cueva, un lujo que se quiso hacer en ese momento nos terminó jugando en contra y tras eso nos convierten el gol. En el fútbol no existe la justicia, aún nos quedan fechas por delante, hay que tener fe y confianza en los muchachos”.

Argentina vs. Perú

‘Cachito’ Ramírez sabe lo que le cuesta a los argentinos enfrentando a Perú. El exdelantero tiene la confianza de que el combinado patrio logre sumar esta fecha en Buenos Aires. Esa misma confianza que tuvo para inflar dos veces las redes en ‘La Bombonera’, en el empate 2 a 2 frente a Argentina, y clasificar al Mundial México 1970 dejando fuera a los dueños de casa. “Argentina nos tiene miedo, ellos han tenido inconvenientes siempre que han jugado contra nuestra selección, el último partido que jugamos allá contra ellos merecimos ganar y en la última jugada del partido nos pudimos llevar el triunfo”, finalizó Ramírez.

El choque vital frente a la Albiceleste está pactado para las 6.30 p. m. (horario peruano) y será transmitido por Movistar Deportes. Un duelo en el que la selección peruana tiene que sumar sí o sí.