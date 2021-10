Marco Verratti quiere retirarse en un equipo de la tercera división de Italia

Marco Verratti es uno de los futbolistas más completos del Paris Saint-Germain. La función que él cumple en el mediocampo es un engranaje para que el tridente Messi-Neymar-Mbappé funcione y pueda desenvolverse en la cancha. El talento que tiene para recuperar el balón y repartirlo por todo el frente de ataque lo ha convertido en un jugador con mucho valor tanto en París como en la selección italiana. Aunque todavía le quedan varios años de carrera, el volante de 28 años ya sabe dónde desea terminarla.

“Cuando deje el PSG, volveré a Pescara. Después de años en esta gran ciudad (París) regresaré a casa con mis amigos y mi familia . Además, está el mar, la montaña...”, explicó el italiano para el medio France Info.

Marco Verrati jugó en el Pescara Calcio durante las temporadas 2008-2012. Foto: France info.

El futbolista italiano inició su carreta en el Pescara, equipo que hoy milita en el Serie C (tercera división italiana), en el 2008. Jugó cuatro temporadas y luego fue vendido por 12 millones de euros al equipo parisino. Si bien el contrato de Verratti finaliza a mediados del 2024, el jugador no se plantea jugar en otro equipo top y desea quedarse mucho tiempo más .