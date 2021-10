La selección peruana va por una victoria y dispuesta a romper el invicto de 24 partidos de Argentina

Perú tiene la obligación de ir a ganar a Buenos Aires si no quiere alejarse aún más de los puestos de clasificación. La selección peruana tendrá al frente a una Argentina que no pierde hace 24 partidos y que, actualmente, mantiene el invicto más largo del mundo a nivel de selecciones. Los dirigidos por Scaloni no conocen de derrotas en las Eliminatorias Qatar 2022.

La Albiceleste llega a la fecha 12 tras derrotar por 3 a 0 a la selección uruguaya en el Monumental de Núñez, escenario que presenciará el choque decisivo entre peruanos y argentinos. Con la victoria ante Uruguay, Lionel Messi y compañía llegaron a los 22 puntos. Han marcado 18 goles y encajaron solo 6.

En once fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, Argentina ha ganado en seis ocasiones y empató en solo cuatro. Aún le falta jugar el encuentro ante Brasil, duelo que se suspendió de forma polémica. Los últimos campeones de la Copa América no pierden hace más de dos años, su último verdugo fue la selección brasileña, quien los derrotó por 2 a 0, en las semifinales de este mismo torneo, en 2019.

Luego de la derrota de Italia (37 encuentros invicto) por 1 a 2 ante España, la Albiceleste se apoderó de la distinción como la selección que mantiene el invicto más largo del mundo. Los argentinos buscarán seguir alargando esta marca cuando se enfrenten este jueves a las 6.30 p. m. (horario peruano) a la selección peruana. Los dirigidos por Ricardo Gareca tienen el gran objetivo de sumar en tierras gauchas para acercarse a los puestos de clasificación.