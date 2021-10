Courtois y su crítica por el partido frente Italia: “para la UEFA es dinero extra”

No es un secreto el hecho de que cada vez se juegan más partidos de fútbol por temporada. En Europa, contando las ligas locales, las copas nacionales, la Champions League y las fechas FIFA, cada jugador disputa aproximadamente entre 60 y 70 encuentros por temporada . El propio Pedri, jugador del FC Barcelona que debutó el año pasado, completó 73 cotejos y casi no tuvo vacaciones. Ante el problema por el exceso de partidos, Thibaut Courtois no se quedó callado y explotó tras el partido de tercer puesto con Italia.

“Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero y tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra. Miren cuánto han cambiado las alineaciones de ambos equipos. Si los dos hubieran estado en la final, otros jugadores habrían jugado. Eso sólo demuestra que jugamos demasiados partidos”, señaló el portero de la selección de Bélgica.

La Azurri se quedó con el tercer lugar. Foto: EFE

Asimismo, el arquero del Real Madrid se mostró en contra de los cambios en el calendario futbolero y señaló que ellos también merecen un buen tiempo para descansar durante las vacaciones .

