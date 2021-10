VER TV Pública EN VIVO Argentina vs. Uruguay: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por eliminatorias

Argentina vs. Uruguay EN VIVO se miden este domingo 10 de octubre por la quinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora argentina y uruguaya) en el Estadio Monumental de River Plate. El cotejo entre argentinos y uruguayos será televisado EN DIRECTO por la señal de TV Pública.

Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de las eliminatorias, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes. Aquí encontrarás el MINUTO A MINUTO con todas las incidencias y los goles del compromiso.

Argentina vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Argentina vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de octubre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Monumental de River Plate ¿En qué canal? TV Pública

Argentina vs. Uruguay: la previa

De poder a poder. Con un Brasil imparable en la cima de las Eliminatorias Qatar 2022, el único equipo que tiene chances de discutirle el primer lugar es Argentina. La escuadra de Lionel Scaloni viene de empatar en la jornada anterior e intentará sumar de a tres ante Uruguay.

En un partido que dominaron, pero con poca efectividad en los últimos metros, la Albiceleste se fue de Asunción con una igualdad y se ubica en la segunda casilla del certamen con 19 puntos.

Por su parte, los charrúas tampoco estuvieron finos en la definición y consiguieron un 0-0 ante Colombia en Montevideo. Los comandado por Óscar Washington Tabárez ocupan la cuarta posición con 16 unidades e intentarán salir airosos del Monumental de River para continuar en la zona de clasificación.

Cabe resaltar, que ambos conjuntos se midieron hace tres meses por la Copa América y los de Lionel Messi se llevaron la victoria en aquella ocasión.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

La transmisión del partido Argentina vs. Uruguay empezará a las 6.30 p. m. en territorio peruano y 8.30 p. m. en territorio argentino y uruguayo. Consulta la guía de horarios para otros países del extranjero.

Perú: 6.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 11).

¿En qué canal ver Argentina vs. Uruguay?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Uruguay en territorio argentino, puedes sintonizar la señal de TV Pública, uno de los canales encargados de transmitir este encuentro.

Argentina: TV Pública, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: SporTV 2

Chile: TNT Sports 3, TNT Sports HD

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: SKY Sports

Paraguay: HEi Música

Perú: Movistar Deportes, Latina

Uruguay: VTV Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde sintonizar Argentina vs. Uruguay por TV Pública?

En territorio argentino, podrás ver el partido Argentina vs. Uruguay por la señal de TV Pública, desde los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite:

VHF Repetidoras: Canal 7 (Zona GBA)

TDA: 23.2 HD – 23.31 Móvil

Antina: 12

DirecTV: 121 SD – 1121 HD

InTV: 615 HD

Cablehogar: 10 Básico – 30 Digital – 812 HD

Cablevisión: 11 Analógico / Digital / HD

Supercanal: 14 – 15 Analógico – 20 HD

Telecentro: 8 Digital – 1007 HD

Tele Red: 11 – 111 HD

Ted Intercable: 13

CPETV Santa Rosa: 510 HD

TVCO General Pico: 14 SD / Digital – 600 HD

Cablevisión Flow: 11 HD

Movistar TV7 HD – 6 en Añelo, Bahía y Neuquén

Claro TV: 11 HD

Dibox: 30 HD – 644 HD.

¿Cómo contratar TV Pública para ver Argentina vs. Uruguay?

Si quieres ver el partido Argentina vs. Uruguay por la señal de TV Pública, no necesitas contratar ningún servicio de TV paga, ya que este canal está disponible en la señal 7 de la televisión argentina. No obstante, si deseas verlo desde el extranjero, puedes hacerlo en las siguientes operadoras:

Click HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15

PTV Telecom (España) – Dial 78

Coteor (Bolivia) – Canal 120 (Analógico).

¿Qué partidos transmite la TV Pública además de Argentina vs. Uruguay?

En la TV Pública, puedes ver no solamente todos los partidos de la Albiceleste, como el Argentina vs. Uruguay, sino también otros encuentros de las Eliminatorias Qatar 2022. Además, dos duelos de cada fecha en la Liga Profesional Argentina 2021 serán liberados para poder verlos gratis a través de esta señal.

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay vía TV Pública ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Uruguay por internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Argentina vs. Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Angel Di María, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Gio Lo Celso o ‘Papu’ Gómez; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Gastón Pereiro; Luis Suárez o Bruno Rodríguez y Darwin Núñez. DT: Oscar Washington Tabárez.

¿Dónde se jugará el Argentina vs. Uruguay EN VIVO?

El enfrentamiento Argentina vs. Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará en el Estadio Monumental de River Plate.

Argentina vs. Uruguay: últimos enfrentamientos