Perú vs. Bolivia: ¿quién es el árbitro del partido por Eliminatorias Qatar 2022?

La selección peruana se mide este domingo 10 de octubre contra su similar de Bolivia por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca saldrán en busca de un histórico triunfo en la altura de La Paz, duelo donde el encargado de administrar justicia será el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero.

El réferi ya había sido asignado al cruce Perú vs. Venezuela de la anterior fecha triple, pero fue reemplazado a último minuto, de modo que este será el primer juego en el que dirija a la Bicolor. Sus compatriotas Byron Romero y Ricardo Baren serán sus asistentes, mientras que en el VAR estará como encargado Carlos Orbe.

Este será el segundo partido de las Eliminatorias Qatar 2022 para Guerrero. Foto: EFE

El réferi FIFA cuenta con experiencia en torneos como la Copa América, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Mundial Sub 17, Preolímpico, Copa Libertadores Sub 20, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y Copa Ecuador. Por el presente proceso clasificatorio, solo había participado en el Colombia vs. Venezuela de la primera fecha, jugado el año pasado.

Formación probable de Perú vs. Bolivia

De acuerdo a lo observado en las últimas prácticas de ambas selecciones, estos serían los once titulares que arrancarán el encuentro:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christofer Gonzales, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Gabriel Costa, Gianluca Lapadula y Christian Cueva.

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano o Franz Gonzales Mejía, Boris Cespedes; Henry Vaca y Marcelo Martins.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

El cotejo Perú vs. Bolivia está programado para jugarse desde las 3.00 p. m. (horario peruano) y 4.00 p. m. (hora boliviana) en el estadio Hernando Siles).

¿En qué canal ver el Perú vs. Bolivia?

La transmisión televisiva del duelo Perú vs. Bolivia estará a cargo de América TV y Movistar Deportes en territorio nacional, mientras que en el país altiplánico irá por la señal de Tigo Sports.