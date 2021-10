Gustavo Dulanto le dedicó unas palabras a la selección desde su cuenta de Twitter

¡Todos somos Perú! La selección peruana de fútbol tiene un complicado desafió este domingo cuando enfrente a la selección boliviana por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el equipo altiplánico deberá ganar para salir del noveno lugar y seguir teniendo chances. Ante ello, el defensa Gustavo Dulanto envió unas palabras de aliento para la Blanquirroja y espera que obtengan los tres puntos.

“¡Hoy sí podré ver el partido de la Selección! Las ocho horas de diferencia siempre me juegan en contra… ¡Vamos por los 3 puntos Perú!”, escribió el central de 26 años desde su cuenta de Twitter.

Gustavo Dulanto espera que la selección consiga los tres puntos en su visita a Bolivia. Foto: @GDulanto

Asimismo, Dulanto escribió otro mensaje señalando que no puede ver siempre a la Bicolor debido a que durante los partidos de selecciones su entrenador aumenta el trabajo de preparación. “Y voy anticipando para los que me seguro van a comentar “¿por qué no te desvelas para ver a la selección?” Batería la verdad que mi DT mete siempre dobles turnos en las fechas FIFA y uno no puede estar regalando horas de sueño, ahí llegan facilito las lesiones ”, indicó.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Bolivia?