Perú vs. Bolivia EN VIVO: horario y canales del partido por Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan en el estadio Hernando Siles por la quinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del duelo en territorio peruano irá vía América TV y Movistar Deportes desde las 3.00 p. m., mientras que en territorio boliviano se podrá seguir a partir de las 4.00 p. m. por la señal de Tigo Sports. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y videos de los goles, la encontrarás en La República Deportes.

Perú vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Perú vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? América TV, Movistar Deportes, Tigo Sports

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

El duelo Perú vs. Bolivia está programado para jugarse a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (horario boliviano).

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay; 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Un partido vital en sus aspiraciones de seguir peleando por un cupo al Mundial Qatar 2022 tendrá que sacar adelante la selección peruana en la altura de La Paz frente a la local Bolivia. El combinado blanquirrojo se ubica séptimo en la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que su rival marcha penúltimo con solo seis unidades.

En la última fecha, la Bicolor hizo respetar su localía con un triunfo 2-0 sobre Chile por el clásico del Pacífico. Christian Cueva y Sergio Peña anotaron los goles del triunfo en el Estadio Nacional. Respecto a su presencia en el Hernando Siles, ‘Aladino’ sería titular, pero la presencia de ‘Peñita’ no es segura por posibles molestias físicas.

Las bajas confirmadas para el equipo del ‘Tigre’ Gareca son las de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, Renato Tapia y Edison Flores, todos por lesión. Además, André Carrillo no viajó como medida de precaución y Miguel Trauco quedó al margen por acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso de la Verde, su visita a Ecuador en la jornada previa terminó con una dolorosa caída por 3-0. El conjunto norteño solo necesitó cinco minutos para sentenciar el resultado contra a un representativo altiplánico que reservó jugadores.

Fernando Saucedo, Carmelo Algarañaz, Juan Carlos Arce, Moisés Villarroel, Jeyson Chura y Rodrigo Ramallo son los futbolistas que el técnico César Farías guardó para el choque ante los incaicos. La gran esperanza de gol será el delantero Marcelo Martins, máximo artillero de este proceso clasificatorio.

Perú y Bolivia se vuelven a ver las caras en La Paz luego de cinco años. Aquella vez, por el proceso rumbo a Rusia 2018, la Blanquirroja perdió 2-0 en cancha, pero el TAS falló a su favor por la inscripción irregular del paraguayo-venezolano Nelson Cabrera y le otorgó la victoria por 3-0.

¿En qué canal ver Perú vs. Bolivia?

En Sudamérica, estos son los canales encargados de la transmisión televisiva del Perú vs. Bolivia:

Argentina: TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Canais Globo, SporTV 3, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports 3

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 3

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN (diferido)

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, Vera TV

Venezuela: TLT Play

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Dónde sintonizar Perú vs. Bolivia vía América TV?

En territorio peruano, el duelo Perú vs. Bolivia lo podrás ver vía América TV desde los siguientes canales dependiendo de la ciudad en la que te ubiques:

TDT

Canal 4.1 (HD): Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo

Canal 4.2 (SD): Lima y Callao

Canal 2.1 (HD): Piura

Canal 6.1 (HD): Trujillo y Cusco

Canal 13.1 (HD): Arequipa.

VHF

Canal 2: Chimbote, Piura

Canal 4: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo, Tarapoto, Huaraz

Canal 5: Ica, Huancavelica

Canal 6: Huacho, Trujillo

Canal 7: Tarma, Juliaca

Canal 9: Tacna, Chuquibamba

Canal 11: Pucallpa, Cajamarca, Iquitos

Canal 12: Tumbes

Canal 13: Arequipa.

UHF

Canal 15: Huánuco

Canal 29: Cusco

Canal 47: Puno.

¿Cómo ver Perú vs. Bolivia por Movistar Deportes?

Estos son los canales que debes sintonizar para ver Perú vs. Bolivia por la señal de Movistar Deportes:

Movistar TV (cable): 03 (SD) y 703 (HD)

Movistar TV (satélite): 103 (SD) y 803 (HD).

¿Qué canal es Tigo Sports para ver Perú vs. Bolivia?

En la región boliviana, el cotejo Perú vs. Bolivia será transmitido vía Tigo Sports en los siguientes canales:

Tigo Star (satélite): canal 433 y 434 (HD)

Tigo Star (cable): canal 700.

¿Cómo seguir ONLINE Perú vs. Bolivia?

Para que no te pierdas la transmisión de Perú vs. Bolivia por internet, puedes sintonizar las señales de Movistar Play y América TV GO, servicios de streaming que pasarán el cotejo. También puedes ingresar a las páginas web de América Deportes o Tigo Sports, donde tienes acceso a la televisación del compromiso. Otra opción es mantenerte informado de las incidencias más importantes en directo desde La República Deportes.

¿Dónde juegan Perú vs. Bolivia?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Perú vs. Bolivia será el estadio Hernando Siles de La Paz. Este recinto deportivo, el más importante del país altiplánico, tendrá un aforo de casi 20.000 espectadores para el cotejo.

Posible formación de Perú vs. Bolivia

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Christofer Gonzales, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Gabriel Costa, Gianluca Lapadula y Christian Cueva.

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano o Franz Gonzales Mejía, Boris Cespedes; Henry Vaca y Marcelo Martins.

Historial reciente de Perú vs. Bolivia