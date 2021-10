Pedro Gallese sobre derrota ante Bolivia: “Fue un resultado injusto”

La selección peruana cayó ante Bolivia 1-0 en La Paz por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Pedro Gallese, arquero de la Blanquirroja, brindó declaraciones al finalizar el encuentro y dio sus impresiones sobre la derrota peruana. El guardameta consideró que hicieron un buen partido y que el resultado no es justo.

“Bolivia hizo lo suyo. Fue un resultado injusto para nosotros porque lo trabajamos muy bien. Se nos escapa un resultado importante para nosotros”, señaló el ‘1′ peruano.

Además, manifestó que los altiplánicos no generaron muchas ocasiones de peligro en el arco nacional. “Ellos no tuvieron muchas chances de gol. Tuvieron el primer gol y luego se cerraron atrás. Nosotros intentamos, pero no fue suficiente”.

Enfocado en el partido contra Argentina

Pedro Gallese también se refirió al próximo duelo de la selección peruana ante Argentina en Buenos Aires, el cual se disputará este jueves 14 de octubre a las 6.30 p. m. (hora peruana).

“No tenemos más margen de error. Tenemos que corregirnos rápido, pero siento que el grupo está muy bien. Hoy jugamos un partido como lo que teníamos que jugar, salvo ese pequeño error que nos costó el gol. Después vi un equipo muy unido con muchas ganas y eso va a ser clave para ir a Argentina y llevar los puntos a Perú”, declaró.

“Se nos viene un partido muy duro, en un escenario difícil, con jugadores que están en la élite. Tenemos que concentrarnos y sacar un buen resultado de allá”, finalizó el guardameta del Orlando City.