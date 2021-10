Paraguay vs. Chile EN VIVO: sigue AQUÍ el duelo por Eliminatorias Qatar 2022

Paraguay vs. Chile EN VIVO se enfrentan en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la reprogramación de la quinta jornada en las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo se jugará a las 7.00 p. m. (hora peruana), pero la transmisión por TV en territorio paraguayo irá desde las 8.00 p. m. vía GEN y por las señales de TNT Sports HD y Chilevisión a las 9.00 p. m. en la región chilena. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy la encuentra en La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, la narración minuto a minuto y los videos de los goles.

Paraguay vs. Chile: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Chile ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de octubre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Paraguay), 9.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo ¿En qué canal? GEN, TNT Sports HD, Chilevisión

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Chile?

Estos son los horarios para ver el cotejo Paraguay vs. Chile en países de Sudamérica, además de Estados Unidos y España.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 11).

La selección chilena se jugará una de sus últimas chances de seguir en la pelea por obtener un cupo mundialista en estas Eliminatorias Qatar 2022. En el estadio San Carlos de Apoquindo, los dirigidos por Martín Lasarte buscarán cortar una mala racha sin victorias cuando reciban al combinado paraguayo.

La Roja viene de caer 2-0 en Lima por el clásico del Pacífico contra Perú. Arturo Vidal, quien se perdió dicho cotejo por acumulación de amarillas, vuelve para esta fecha en un equipo necesitado de puntos para no estancarse en la antepenúltima casilla de la tabla.

La Albirroja, por su parte, empató sin goles con Argentina en la jornada previa, resultado que le permite mantenerse cerca del quinto lugar, que da derecho al repechaje. Si da el golpe y se queda con el triunfo, podría escalar puestos en la clasificación.

Paraguay y Chile vuelven a verse las caras luego de su cruce por fase de grupos en la Copa América de este año, enfrentamiento que los guaraníes ganaron 2-0. Por eliminatorias, la visita guarda un buen recuerdo de su última visita a la capital chilena, donde goleó 3-0 en el proceso rumbo a Rusia 2018.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Chile?

Para que no te pierdas el Paraguay vs. Chile, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a la guía para países de Sudamérica.

Argentina: TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: SporTV 2

Chile: Chilevisión, TNT Sports 3, TNT Sports HD

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes

Uruguay: VTV Plus, Vera TV

España: Movistar+

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Cómo sintonizar Paraguay vs. Chile vía GEN?

Tigo TV: canal 12 y 612 (HD)

Tigo DTH: canal 12

Personal TV: canal 12 y 51

Claro TV: canal 16

Copaco: canal 8.

¿Dónde ver Paraguay vs. Chile por TNT Sports HD?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

VES: **NO DISPONIBLE**.

¿En qué canal seguir Paraguay vs. Chile vía Chilevisión?

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27

¿Dónde ver Paraguay vs. Chile ONLINE?

Si no quieres perderte el compromiso Paraguay vs. Chile por internet, sintoniza las señales de Estadio TNT Sports y ADN TV, servicios de streaming que incluirá en su programación la transmisión del cotejo. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con todas las incidencias EN DIRECTO.

¿En qué estadio juegan Paraguay vs. Chile?

El escenario escogido para este compromiso Paraguay vs. Chile es el estadio San Carlos de Apoquindo, casa deportiva localizada en Las Condes, Chile, que cuenta con una capacidad para 16.000 espectadores.

Historial reciente de Paraguay vs. Chile

Chile 0-2 Paraguay | 24.06.21

Chile 0-3 Paraguay | 31.08.17

Paraguay 2-1 Chile | 01.09.16

Chile 3-2 Paraguay | 05.09.15

Paraguay 1-2 Chile | 07.06.13

Alineaciones probables de Paraguay vs. Chile

Paraguay: Anthony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Fabian Balbuena y Santiago Arazmendia; Jorge Morel, Ángel Cardozo, Richard Sánchez y Miguel Almirón; y Antonio Sanabria.

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez, Benjamin Brereton, Felipe Mora.