Perú vs. Bolivia EN VIVO: ¿dónde, cuándo y como ver el duelo por eliminatorias?

Perú vs. Bolivia EN VIVO se miden este domingo 10 de octubre por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Movistar Deportes y vía streaming lo podrás ver por la señal de Movistar Play desde las 3.00 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Perú vs. Bolivia: ficha del partido

Eliminatorias Qatar 2022 Perú vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de octubre ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia ¿Qué canal lo transmite? Movistar Deportes

Perú: así llega al duelo por eliminatorias

La selección peruana llega al duelo contra Bolivia con el ánimo al tope tras derrotar a Chile en su último duelo por eliminatorias. La Bicolor alcanzó los once puntos y se mantiene en la sétima casilla, a tres puntos del repechaje y a cinco de la clasificación directa.

Los dirigidos de Ricardo Gareca se mantienen con vida en las clasificatorias y necesitan de un triunfo ante la selección altiplánica para no perder el paso. La tarea no será fácil, ya que el Hernando Siles es una plaza en la que la Blanquirroja no pudo ganar nunca.

Bolivia: así llega al cotejo por las eliminatorias

El cuadro boliviano llega al cotejo ante Perú tras caer goleado 3-0 por Ecuador en calidad de visitante. La Verde tiene, ante la selección peruana, una de sus últimas chances para recuperar el paso en las eliminatorias. Un resultado que no sea triunfo le servirá de muy poco.

Los altiplánicos son novenos en la tabla solo por encima de Venezuela. El elenco boliviano suma seis puntos producto de un triunfo y tres empates. Jugando de local, Bolivia solo acumula un triunfo, un empate y dos derrotas.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia EN VIVO?

Perú: 3.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET)

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs. Bolivia EN VIVO?

También podrás ver el Perú vs. Bolivia EN VIVO por Movistar Deportes, canal exclusivo de Movistar TV que transmite los cotejos más importantes de las Eliminatorias Qatar 2022.

Satélite

Movistar TV: 103 (SD) y 803 (HD).

Cable

Movistar TV: 3 (SD) y 703 (HD).

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia ONLINE GRATIS por las Eliminatorias Qatar 2022?

Si quieres ver la transmisión del encuentro Perú vs. Bolivia EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes ver y revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿En qué estadio juega Perú vs. Bolivia?

Perú vs. Bolivia se enfrentarán por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Dicho coloso deportivo fue inaugurado el 16 de enero de 1930 y que tiene capacidad de 41 143 personas.

Perú vs. Bolivia: últimos cinco enfrentamientos