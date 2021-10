Lionel Messi: No me siento como favorito

El fútbol continúa dándole motivos para sonreír a Lionel Messi. Y es que el argentino, que enfrentará hoy a Uruguay con la Albiceleste por las Eliminatorias, y que aún celebra el título de la Copa América con Argentina, podría sumar una alegría más esta temporada, pues ha sido nominado al Balón de Oro.

El seis veces ganador de dicho galardón señaló que ganar un séptimo trofeo sería increíble, aunque confesó que ya ganó el título que le faltaba. “Tengo a dos jugadores de mi equipo por los que obviamente votaría: Ney y Kylian. Luego hay jugadores que a nivel individual han realizado una gran temporada, como Lewandowski o Benzema, que hizo también un gran año”, aseguró a France Football para luego referirse a si se siente favorito para llevarse el premio.

“No, no me siento como un favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería genial, genial ganar uno más. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en ese caso. Ganar un séptimo sería increíble”, acotó y resaltó el talento de su compañero Kylian Mbappé. “Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego”, comentó.

‘Lio’ también habló sobre su salida del Barcelona. “La idea era firmar el contrato y empezar a entrenar de inmediato. Pensaba que estaba todo arreglado y que solo faltaba mi firma, pero cuando llegué me dijeron que no era posible. Habíamos decidido, mi familia y yo, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, no tuve más remedio que irme”.

Lionel Messi

El dato

Expectativa. El encuentro entre Argentina y Perú en el Monumental de River (14 de octubre) contará con el 50% de aforo. En dos horas se agotaron las entradas.