Ousmane Dembele aún no decide si renovará con el Barcelona

En Barcelona están teniendo muchos problemas con Ousmane Dembélé. No solo sigue recuperándose de una lesión en el muslo que le impidió debutar en la presente temporada , sino también con su contrato que concluye a a mediados de 2022. Sin embargo, el atacante aún no ha brindado una respuesta acerca de si renovará o no con el equipo blaugrana.

Se avecina el mercado de fichajes de invierno y a partir de la respuesta de Dembélé, el Barcelona podrá fichar o no al delantero inglés Raheem Sterling, incorporación que buscan los catalanes desde hace meses.

Sterling, atacante del Manchester City y de la selección de Inglaterra, estuvo cerca de firmar por los blaugranas en 2021. No obstante, ambos clubes no llegaron a un acuerdo económico y Joan Laporta, presidente del cuadro español, quiere que esto se pueda resolver próximamente, pero antes debe solucionar el tema de Dembélé.

La llegada de Sterling podría verse truncada en caso el delantero francés decida renovar su contrato.

Según el medio catalán, Sport, si Dembélé no renueva, el Barcelona lo pondrá en el mercado de fichajes con la finalidad de generar ingresos por su venta. De esta forma se evita su marcha como agente libre en 2022.

“Si Dembélé no renueva, no jugará. Si decide no ampliar su contrato, se intentará su salida en invierno para poder ingresar algún dinero. Y es aquí cuando se abre la puerta a la llegada de Sterling este invierno. Si Dembélé se fuese o no renovase, sí se considera en el club que se debería reforzar la delantera con un jugador desequilibrante, del mismo perfil que el francés”, publicó el medio español.