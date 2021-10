Neymar sobre su futuro: “Creo que Qatar 2022 es mi último mundial”

En la previa del Colombia y Brasil por la quinta fecha de las eliminatorias, la cadena española DAZN ha lanzado un documental titulado ‘Neymar Jr., Dinastía de Reyes’, trabajo en el cual se muestra la conexión de la vida del jugador con la historia del pueblo brasileño y el fútbol. Entre sus principales declaraciones, el astro brasileño habló sobre su futuro y dio a conocer que el Mundial de Qatar 2022 sería el último de su carrera.

“Creo que Qatar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, expresó el delantero del PSG en unas declaraciones que darán mucho que hablar.

Brasil venció 2-0 a Perú en la fecha 10 de las Eliminatorias. Foto: EFE

Asimismo, el jugador de 29 años también habló de lesión que sufrió en los cuartos de final del Mundial de Brasil, situación que detalla como una de las más dolorosas de su vida.

“Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, jugar la semifinal, la final. No podía mover los pies. Me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: ‘tengo dos noticias, una buena y una mala . ¿Cuál quieres’ y le dije, ‘dame la mala’. Y dijo: ‘estás fuera del Mundial’. Yo llorando le dije, ‘¿Cuál es la buena?’, a lo que él me dijo, ‘si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar’”, indicó.