Lionel Scaloni: “A lo mejor quisiera quedarme sentado acá 15 años”

En la previa del partido entre Argentina y Uruguay por la quinta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, Lionel Scaloni conversó con los medios de prensa y destacó que Uruguay es una potencia en la región debido al largo proceso que llevan al mando de Oscar Washington Tabárez. Asimismo, halagó la gestión del técnico de 74 años.

“Todos sabemos lo que es el Maestro, en base a quien comande 15 años, se magnifica todo, en el caso de él, además de ser un gran entrenador, es una persona admirable . Para nosotros es un ejemplo a seguir”, señaló el estratega argentino.

Tabárez ha clasificado a tres mundiales y ganó una Copa América con Uruguay. Foto: AUF TV

Asimismo, Scaloni comentó que no le parecería mal replicar lo realizado por ‘el Maestro’ en la Albiceleste, si se lo plantean. “Si digo lo que pienso, a lo mejor quisiera quedarme sentado acá 15 años, pero es la manera que funcione algo, se está viendo que en ellos ha funcionado, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de comportamiento, de sentido de pertenencia, ellos están dando de una manera de ser y sentir de jugar con la camiseta de Uruguay que nosotros creemos que es la línea a seguir. Ojalá se puede hacer en Argentina, que un entrenador pueda estar esos años, no hay duda de que eso lo único que hace es mejorar, porque es una línea a seguir ”, expresó.

Por otro lado, el estratega de 43 años señaló que tras el triunfo en Brasil todos los equipos le plantean partidos difíciles a su equipo. “Creo que Argentina de por sí es un rival que todo el mundo le juega de una manera, es una Selección importante y ahora, al ganar la Copa América, eso se incrementa. Tenemos que afrontar esa situación como tal. Todos los partidos que juguemos serán como el día de Paraguay, fue un partido muy difícil, esperemos que ante Uruguay sea parecido ”, comentó.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

El encuentro Argentina vs. Uruguay está programado para jugarse desde las 8.30 p. m. (horario argentino y uruguayo) y desde las 6.30 p. m. (hora peruana).