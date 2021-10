VER AQUÍ Unión Comercio vs. Carlos Stein EN VIVO: sigue la TRANSMISIÓN del play-off de la Liga 2

HOY Unión Comercio vs. Carlos Stein se enfrentan EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 4.30 p. m. (hora peruana) por los play-off de la Liga 2 en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ganador de este partido jugará ante el perdedor de la final Atlético Grau vs. Sport Chavelines para saber quién disputará el repechaje frente al antepenúltimo de la Liga 1 Betsson. Para que no te pierdas este duelo puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Unión Comercio vs. Carlos Stein: la previa

El conjunto carlista se ilusiona con retornar a la Liga 1 luego de que el año pasado descendieran. Hace unos días, Carlos Stein ganó 2-1 a Deportivo Llacuabamba, gracias a un doblete de Rodin Quiñones. Pese a que en los últimos días se manejó la posibilidad de que Jean Deza sea incluido en el partido de este sábado ante Unión Comercio, el técnico del equipo, Jahir Butrón, decidió no hacerlo y presentó una lista de apenas 18 convocados para dicho cotejo.

Por su parte, El Poderoso del Alto Mayo buscará una victoria que le permita mantener con vida sus chances de llegar a Primera División. Unión Comercio llega a este encuentro luego de vencer 2-1 a los Chankas. Recordemos que ambas escuadras se han visto las caras en dos oportunidades y en ambas ocasiones igualaron sin goles .

Unión Comercio vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Unión Comercio vs Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 9 de octubre ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs. Carlos Stein?

Perú: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p.m.

Ecuador: 4.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

¿Qué canal transmite Unión Comercio vs. Carlos Stein?

El duelo Unión Comercio vs. Carlos Stein será transmitido en territorio peruano por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la Liga 1 Betsson y la Liga 2 2021.

¿Cómo ver Unión Comercio vs. Carlos Stein vía Gol Perú?

Para no perderte ninguna acción de esta contienda entre Unión Comercio vs. Carlos Stein por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Unión Comercio vs. Carlos Stein EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el compromiso entre Unión Comercio vs. Carlos Stein de forma ONLINE, puedes hacerlo a través de la señal de Movistar Play, donde podrás acceder a toda la programación, incluido Gol Perú. Además, sigue la cobertura EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde se jugará el partido Unión Comercio vs. Carlos Stein?

El recinto deportivo que albergará el choque entre Unión Comercio vs. Carlos Stein será el Estadio San Marcos, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.