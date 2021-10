Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 EN VIVO: ¿a qué hora pelean y en qué canal ver el combate?

Tyson Fury vs. Deontay Wilder EN VIVO se dará HOY por el título mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) con las peleas preliminares, y la transmisión estará a cargo de Star Plus y ESPN 2 (diferido). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto de cada asalto, con el resumen y resultado final del combate.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: ficha de la pelea

Pelea Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3 ¿Cuándo pelean? Hoy, sábado 9 de octubre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? T-Mobile Arena ¿En qué canal? ESPN 2, Star+

¿A qué hora ver Tyson Fury vs. Deontay Wilder?

Las preliminares de la velada empezará a partir de las 6.00 p. m. (horario peruano). El duelo estelar Tyson Fury vs. Deontay Wilder se desarrollará alrededor de las 11.00 p. m. según la hora de Perú.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 10).

PUEDES VER: Lionel Messi y sus candidatos a ganar el Balón de Oro 2021

En el tercer episodio de esta trilogía, el norteamericano Tyson Fury pondrá en juego su cinturón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra el británico Deontay Wilder, a quien precisamente le arrebató el título la última vez que se midieron sobre el cuadrilátero.

El pugilista estadounidense busca repetir la victoria conseguida el año pasado contra un rival que busca la revancha. The Gipsy King saldrá a conservar su invicto de 30 combates ganados (21 por KO) y un empate, logrado también frente a Wilder.

La única derrota en la carrera de Wilder fue por causa de Fury. Foto: EFE

Por el otro lado, el luchador del Reino Unido, apodado The Bronze Bomber, tiene como motivación para vencer a Fury no solo recuperar el cinturón de campeón, sino también infligirle la primera derrota de su carrera, como su oponente hizo con él.

“Prepárense para la guerra. La pelea del sábado por la noche será espectacular. Me vestí de rojo hoy y quiero mi venganza en sangre. Ya quiero que llegue ese momento”, manifestó el retador en la previa. “Me acusó de todo, acusó al equipo, al entrenador, el traje, las lesiones. ¿A quién más acusó? Oh, sí, a la Comisión Atlética del Estado de Nevada también. Y al árbitro”, fue la respuesta de Fury en conferencia de prensa.

¿Qué canal transmite Tyson Fury vs. Deontay Wilder?

En Latinoamérica, la señal encargada de transmitir la pelea Tyson Fury vs. Deontay Wilder será ESPN 2 en diferido dos horas después del inicio oficial del evento. Para ver la velada en directo, deberás contar con la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: Star+, ESPN 2

Chile: ESPN 2, Star+

Colombia: Star+, ESPN 2

Ecuador: ESPN 2, Star+

México: Star+, ESPN 2

Paraguay: ESPN 2, Star+

Perú: Star+, ESPN 2

Uruguay: ESPN 2, Star+

Venezuela: Star+, ESPN 2

España: Fight Sports

¿Cómo ver Tyson Fury vs. Deontay Wilder ONLINE?

La transmisión por internet de la contienda Tyson Fury vs. Deontay Wilder estará a cargo de Star Plus, servicio de streaming donde podrás acceder a toda la programación de la cadena ESPN. En caso no cuentes con acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE gratis desde la página web de La República Deportes.

¿Dónde pelean Tyson Fury vs. Deontay Wilder?

El escenario que albergará el enfrentamiento Tyson Fury vs. Deontay Wilder será el T-Mobile Arena de Las Vegas, pabellón multiusos empleado como sede para encuentros de boxeo, MMA, básquetbol, etc.

PUEDES VER: France Football presentó a los 10 nominados al premio Lev Yashin como mejor portero

Cartelera completa de Tyson Fury vs. Deontay Wilder

Efe Ajagba vs. Frank Sánchez

Robert Helenius vs. Adam Kownacki

Jared Anderson vs. Vladimir Tereshkin

Robeisy Ramírez vs. Orlando González

Edgar Berlanga vs. Marcelo Esteban Coceres

Julian Williams vs. Vladimir Hernández

Rances Barthelemy vs. TBA

Viktor Vykhryst vs. Mike Marshall

Elvis Rodríguez vs. Víctor Vázquez

Bruce Carrington vs. Cesar Cantu.

Historial de Tyson Fury vs. Deontay Wilder

Deontay Wilder vs. Tyson Fury | 22.02.20 | Victoria de Fury por KO técnico

Deontay Wilder vs. Tyson Fury | 01.12.18 | Empate por puntos.

Pronóstico de Tyson Fury vs. Deontay Wilder

El favoritismo en este combate Tyson Fury vs. Deontay Wilder es para el pugilista británico, tanto por su condición de vigente campeón de los pesos pesados como por su historial favorable. La victoria de Fury paga un promedio de 1,37 veces la apuesta, en tanto que el triunfo de Wilder retribuye con aproximadamente 3,50 veces lo invertido. El empate tiene una cuota media de 25,50 veces la cantidad en juego.