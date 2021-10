Chile vs. Paraguay por TNT Sports : EN VIVO sigue este partido por Eliminatorias Qatar 2022

AQUÍ GRATIS podrás ver el partido entre Chile vs. Paraguay, que se enfrentan este domingo 10 de octubre por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se realizará en el Estadio San Carlos de Apoquindo y empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana) o 9.00 p. m. (hora chilena). El juego entre chilenos y paraguayos será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de TNT Sports. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de las eliminatorias, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Chile vs. Paraguay: previa de partido

Chile viene de caer 2-0 ante Perú en el Estadio Nacional de Lima. Este resultado ha impedido que los dirigidos por Martin Lasarte escalen posiciones en la tabla y, por el contrario, se han quedado encasillados en octavo lugar con siete unidades. Además, para este duelo, su defensor Gary Medel no podrá jugar por suspensión; sin embargo, Arturo Vidal sí podrá estar en el equipo al superar la fecha de castigo.

Por otra parte, Paraguay viene de empatar sin goles ante Argentina en el Defensores del Chaco. Esta igualdad lo mantiene en el sexto lugar con 12 puntos, a cuatro de los puestos de clasificación directa. Para el encuentro ante la Roja, el técnico Eduardo Berizzo deberá lidiar con las bajas del defensor Junior Alonso y el volante Mathías Villasanti, que fueron amonestados ante la Albiceleste.

Chile vs. Paraguay: ficha del partido

Partido Chile vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Domingo 10 de octubre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde juegan? Estadio San Carlos de Apoquindo ¿Qué canal transmitirá? TNT Sports (Chile) y Movistar Deportes (Perú)

¿A qué hora juegan Chile vs. Paraguay?

Chile vs. Paraguay se verán las caras por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde la 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio San Carlos de Apoquindo, este domingo 10 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (del lunes 11).

¿Qué canal transmite el Chile vs. Paraguay EN VIVO?

Perú: Movistar Deportes

Paraguay: Tigo Sports

Chile: Chilevision

Argentina: TyC Sports 2

Brasil: SporTV 2

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: VTV+

España: Movistar+

Estados Unidos: Fubo Sports Network.

¿Qué canal es TNT Sports HD?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

VES: **NO DISPONIBLE**.

¿Qué canal es TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO ONLINE?

En caso de que quieras ver por internet la programación de TNT Sports, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Dónde ver Chile vs Paraguay ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo Chile vs Paraguay, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

Tabla de posiciones

