VER AQUÍ Sport Chavelines vs. Atlético Grau EN VIVO: sigue la TRANSMISIÓN de la final de la Liga 2

HOY Sport Chavelines vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por la final de la Liga 2 en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ganador de este partido clasificará directamente a la Liga 1 temporada 2022, mientras que el perdedor jugará con el ganador del Unión Comercio vs. Carlos Stein para saber quién disputará el repechaje frente al antepenúltimo de la Liga 1 Betsson. Si no quieres perderte este duelo, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en la que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Sport Chavelines vs. Atlético Grau: ficha del partido

Partido Sport Chavelines vs. Atlético Grau ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 9 de octubre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

Sport Chavelines vs. Atlético Grau: la previa del partido

El cuadro de Pacasmayo quiere hacer historia en el fútbol nacional y ascender por primera vez a la primera división profesional. Los dirigidos por Francisco Melgar lograron su acceso a la final tras consagrarse como ganadores de la Fase 1 y sumar 39 puntos en el acumulado, puntaje que le permitió estar entre los primeros lugares.

Por su parte, Atlético Grau intentará volver rápidamente a la Liga 1 tras su corta estancia durante la temporada 2020. Los dirigidos por Jesús Oropeza lograron su acceso a la gran final tras sumar 39 puntos en el acumulado , cifra que les permitió estar entre los dos primeros lugares de la tabla general.

Sport Chavelines vs. Atlético Grau: historial

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, en las cuales se registraron tres empates y una victoria para Grau en la Copa Bicentenario 2021.

Fecha Partido Grupo de Promoción (11/12/2019) Chavelines 0-0 Grau Liga 2 (19/05/2021) Chavelines 2-2 Grau Copa Bicentenario (24/06/2021) Chavelines 1-2 Grau Liga 2 (05/08/2021) Chavelines 2-2 Grau

¿A qué hora juegan Sport Chavelines vs. Atlético Grau?

En territorio peruano, el compromiso Sport Chavelines vs. Atlético Grau empezará a disputarse a partir de las 7.30 p. m . Consulta la guía de horarios para el resto de la región.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m.

Canal para ver Sport Chavelines vs. Atlético Grau

La transmisión por TV de Sport Chavelines vs. Atlético Grau en territorio peruano estará a cargo de Gol Perú, canal que televisará el resto de encuentros en las rondas finales de la Liga 2 2021.

¿Cómo ver Sport Chavelines vs. Atlético Grau vía Gol Perú?

Para no perderte ninguna acción de este choque entre Sport Chavelines vs. Atlético Grau por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir ONLINE Sport Chavelines vs. Atlético Grau?

En caso no quieras perderte la transmisión de Sport Chavelines vs. Atlético Grau por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta entre su programación con el canal Gol Perú. Si no cuentas con acceso al mismo, tienes a tu disposición la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes para mantenerte informado.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. Sport Chavelines por la final de la Liga 2 2021?

Atlético Grau vs. Sport Chavelines se enfrentarán en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estadio ubicado en el Cercado de Lima tiene capacidad para 32.000 espectadores. Fue inaugurado en 1951 y remodelado para los Juegos Panamericanos Lima 2019.