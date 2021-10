Marcelo Martins sobre Perú: “Los estamos analizando, para ver cómo les vamos hacer daño”

Queda solo un día para el partido que sostendrán Bolivia y Perú en el estadio Hernando Siles de La Paz y el ambiente entorno a este encuentro ya se está viviendo desde hace unas horas. Mientras la selección peruana se encuentra rumbo al país altiplánico, los futbolistas de la Verde se encuentran entrenando para este duelo a disputarse este domingo 10 de octubre por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Marcelo Martins Moreno, delantero y referente de la selección boliviana, se dirigió a la prensa y habló sobre el partido que sostendrán ante los dirigidos por el técnico Ricardo Gareca. Según indicó el futbolista del Cruzeiro, el plantel ya superó la derrota por 3-0 ante Ecuador y, ahora, se encuentran enfocados en la selección peruana.

“El jugador de fútbol tiene que cambiar rápido el chip y nosotros pensamos en lo que es Perú, en cómo podemos hacerle daño. Los estamos analizando con los videos que nos ha mostrado el profesor, el cuerpo técnico. Hoy es nuestra última práctica, analizando lo que va a ser, de cómo le vamos a hacer daño a ellos , porque aquí tenemos que ser fuertes”, afirmó el goleador boliviano.

Perú y Bolivia volverán a enfrentarse en La Paz tras más de cinco años. Foto: composición AFP/EFE

Respecto a la ventaja que tienen por jugar en la ciudad de La Paz, ubicado a más de 3.600 m.s.n.m., el delantero de 34 años descartó que la altura sea un factor determinante para ganar el partido como local.