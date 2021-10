Eliminatorias Qatar 2022: horarios y canales para ver EN VIVO los partidos del domingo 10 de octubre

Continúa la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. Luego de la primera jornada del pasado 7 de octubre, viene la segunda ronda rumbo al Mundial de fútbol. Entre los juegos más destacados para esta fecha estarán el Perú vs. Bolivia , Argentina vs. Uruguay y Colombia vs. Brasil. Para seguir la programación de estos enfrentamientos, además del minuto a minuto, las previas y los goles, revisa La República Deportes y el canal de Movistar Deportes.

¿Qué partidos se jugarán por las Eliminatorias Sudamericanas?

Revisa los partidos programados para este domingo 10 de octubre y los canales para sintonizar los esperados encuentros.

Bolivia vs. Perú

Horario

Argentina: 5.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Perú: 3. 00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Canales

Perú : Gol Perú

: Gol Perú Bolivia: Tigo Sports

Venezuela vs. Ecuador

Horarios

Venezuela: 4.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Perú: 3. 30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Canales

Venezuela: TLT

Ecuador: El Canal del Fútbol

Colombia vs. Brasil

Horarios

Argentina: 6.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Canales

Colombia: Caracol TV

Caracol TV Brasil: Globo Sport

Argentina vs. Uruguay

Horarios

Argentina: 8.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Uruguay: 58.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

México: 8.30 p. m.

Canales

Argentina : TyC Sports y TV Pública

: TyC Sports y TV Pública Uruguay: VTV Uruguay

Chile vs. Paraguay

Horarios

Argentina: 9.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Perú: 7. 00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Canales