Lionel Messi: “Había decidido terminar mi carrera en el Barcelona”

La llegada de Leo Messi al Paris Saint-Germain significó un gran cambio en la vida del delantero argentino y un fuerte impacto en el mundo del fútbol. Tras 21 años defendiendo los colores del FC Barcelona parecía una idea muy lejana verlo con otra camiseta, pero las deudas del club catalán y el gran sueldo del futbolista fueron determinantes para su salida . En una reciente entrevista para la revista France Football, el jugador de 34 señaló que no esperaba su desvinculación y que fue una situación difícil de aceptar.

“No lo esperaba en absoluto. Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi inicial. Pero, cuando llegué a Barcelona, me dijeron que ya no era posible , que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para renovarme. Cambió mis planes”, indicó Messi en su primera entrevista tras su llegada al PSG.

Lionel Messi dejó el FC Barcelona después de 21 años. Foto: AFP

Asimismo, comentó que lo más afectados fueron sus hijos, ya que mudarse a otro país es una situación complicada. “Fue extremadamente difícil de aceptar. Pensar que íbamos a tener que salir de casa y que la familia iba a tener que poner patas arriba su rutina . Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona”.

Por otro lado, Messi mencionó que tuvo varias propuestas, pero le atrajo la de París por el proyecto que tienen. “Empecé a pensar en mi futuro y el Paris-Saint-Germain me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Recibí otras propuestas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido . No fue fácil porque todo se tenía que arreglar en poco tiempo, prácticamente de la noche a la mañana, cuando era una operación muy difícil de completar dadas las circunstancias. Evidentemente, me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo”.

Finalmente, habló de sus expectativas por ganar la Champions, que si bien es difícil, está en un plantel con el que considera que puede hacerlo posible.