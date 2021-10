VER ONLINE España vs Francia DirecTV Sports: mira aquí el partido por la final de la Nations League

España vs. Francia EN VIVO chocan el 10 de octubre por la final de la Liga de Naciones. El encuentro se dará en San Siro y está pactado para la 1.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española). El partido será cubierto EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Otra opción para sintonizar el duelo es gracias a la TRANSMSIÓN ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de la UEFA Nations League.

España vs. Francia: previa del partido

El camino de España hacia la conquista de un título nueve años después, en pleno proceso de una reconstrucción liderada por Luis Enrique Martínez, presenta tras ejecutar la dulce venganza ante la campeona de Europa en su hogar, Italia, el reto de la campeona del mundo, una Francia repleta de individualidades, el gran examen a un bloque que brilla como equipo.

La brillantez exhibida por una España plagada de bajas que venció por primera vez en su historia en terreno italiano, reforzó la figura de Luis Enrique como seleccionador. En el momento de mayor discusión a sus elecciones. Como respuesta al desenganche de una parte de la afición que se había vuelto a ilusionar en una Eurocopa que dejó el castigo de los penaltis cuando la selección mostró credenciales para volver a reinar.

Con goles de Ferran Torres, España venció 2-1 a Italia en la semifinal. Foto: AFP

Deschamps cuenta con un grupo de 21 jugadores tras las bajas de Lucas Digne por un problema muscular y la de última hora de Adrien Rabiot, positivo por coronavirus, tal y como N’Golo Kanté, cuyo contagio ya se conocía e impidió su convocatoria para esta ventana de partidos internacionales.

Superada por completo por Bélgica en la primera mitad de la semifinal, Francia reaccionó empujada por el liderazgo de Benzema, autor de un golazo que reabrió el choque, y por la electricidad de Mbappé, que dejó atrás las polémicas que envolvieron sus últimos compromisos como internacional y demostró ser capaz de cambiar con una jugada la historia de un partido. Ambos y su velocidad son el gran peligro de una España que realiza presión alta y deja espacios al contragolpe.

Benzema buscará anotar un gol a España en la final de la UEFA Nations League. Foto: EFE

El balance de duelos en fases finales cae del lado de Francia aunque el último precedente fue el único triunfo español, en los cuartos final de la Eurocopa 2012 gracias a un doblete de Xabi Alonso. Los ‘bleus’ superaron a la Roja en las Eurocopas de 1884, 1996 y 2000 más el Mundial 2006.

(Con la información de EFE)

España vs. Francia: ficha del partido

Partido España vs Francia ¿Cuándo juegan? Hoy, 10 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) y 08.45 p. m. (hora española) ¿Dónde? San Siro, Milán ¿En qué canal? Directv Sports

España vs. Francia: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Gavi; Sarabia, Ferran Torres y Oyarzabal.

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernández; Pavard, Pogba, Veretout, Theo; Griezmann; Benzema y Mbappé.

¿En qué estadio juegan España vs. Francia?

El escenario escogido para este compromiso entre España vs. Francia será en San Siro, casa deportiva localizada en Milán, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores.

