VER ONLINE Italia vs. Bélgica DirecTV Sports: mira aquí el partido por el tercer puesto de la Nations League

Italia vs. Bélgica EN VIVO chocan el 10 de octubre por el tercer puesto de la Liga de Naciones. El encuentro se dará en el Allianz Stadium y está pactado para la 8.00 a. m. (hora peruana). El partido será cubierto EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Otra opción para sintonizar el duelo es gracias a la TRANSMSIÓN ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de la UEFA Nations League.

Italia vs. Bélgica: previa del partido

Ambas selecciones viene de enfrentarse en los cuartos de final de la Eurocopa 2020, cuando el equipo italiano venció 2-1 al cuadro belga con goles Nicolo Barella y Lorenzo Insigne . Romelu Lukaku descontó para los dirigidos por Robert Martínez.

Italia jugará este partido por el tercer puesto luego de caer 2-1 ante España en San Siro. Ferran Torres le dio el triunfo a los dirigidos por Luis Enrique tras marcar un doblete en el primer tiempo. Asimismo, ‘la furia roja’ aprovechó el hombre de más generado por la expulsión de Leonardo Bonucci.

Por su parte, Bélgica no logró mantener la ventaja 2-0 del primer tiempo y fue derrotado 3-2 por Francia en el Allianz Stadium de Turín.

Italia vs. Bélgica: ficha del partido

Partido Italia vs. Bélgica ¿Cuándo juegan? Hoy, 10 de octubre ¿A qué hora? 8.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Allianz Stadium, Turín ¿En qué canal? Directv Sports

Italia vs. Bélgica: posibles alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Alessandro Bastoni, Emerson Palmieri; Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti; Federico Chiesa, Moise Kean y Domenico Berardi.

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen; Timothy Castagne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco; Lenadro Trossard, Romelu Lukaku, Hans Vanaken.

Italia vs. Bélgica: últimos partidos

Fecha Partido Eurocopa 2020 (02/07/2021) Italia 2-1 Bélgica Eurocopa 2016 (13/06/2016) Italia 2-0 Bélgica Amistoso (13/11/2015) Bélgica 3-1 Italia

¿A qué hora juegan Italia vs. Bélgica por el tercer lugar de la Nations League?

Italia vs Bélgica se verán las caras en la Liga de Naciones de Europa desde la 8.00 a.m. en las instalaciones del San Siro este domingo 10 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 9.00 a.m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

España: 5.00 p. m.

¿En qué estadio juegan Italia vs. Bélgica?

El escenario escogido para este compromiso entre Italia vs. Bélgica será en Allianz Stadium, casa deportiva localizada en Turín, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 40.000 espectadores.

¿En qué canal VER EN VIVO Italia vs. Bélgica por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Italia vs. Bélgica ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión de la semifinal de la Liga de Naciones entre Italia vs. Belgíca por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

