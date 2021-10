DirecTV Sports España vs. Francia: EN VIVO la final de la Liga de Naciones

AQUÍ GRATIS podrás ver el partido entre España vs. Francia que se enfrentan este domingo 10 de octubre a la 1.45 p.m. (hora peruana) en el Estadio San Siro (Italia) por la final de la Liga de Naciones UEFA. El duelo entre españoles y franceses será televisado EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas este y ningún otro partido puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

España vs. Francia: previa del partido

Para este encuentro, ambas selecciones llegan con los ánimos al tope luego de vencer en la fase previa a otras dos potencias del fútbol. España, superó el último miércoles al campeón europeo Italia por un ajustado 2-1. El doblete del juvenil Ferran Torres fue suficiente para que los dirigidos por Luis Enrique saquen su boleto a la final.

Por otra parte, Francia, vigente campeón del mundo, llegó a esta instancia tras vencer a la selección número uno del mundo, Bélgica. Los dirigidos por Didier Deschamps perdía 0-2, pero, finalmente, le dieron vuelta al marcador con tantos de Karim Benzema, Kylian Mbappé y Theo Hernández, en el último minuto.

España vs. Francia: ficha del partido

Partido España vs. Francia ¿Cuándo juegan? Domingo 10 de octubre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio San Siro (Italia) ¿Qué canal transmitirá? DirecTV Sports

España vs. Francia: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Gavi; Sarabia, Ferran Torres y Oyarzabal.

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernández; Pavard, Pogba, Veretout, Theo Hernández; Griezmann; Benzema y Mbappé.

¿A qué hora juegan España vs. Francia por la final de la Nations League?

España vs. Francia se verán las caras en la final de la Liga de Naciones de Europa desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del San Siro este domingo 10 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Chile – 3:45 p.m.

Paraguay – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

¿En qué canal VER EN VIVO España vs. Francia por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver España vs. Francia ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión de la final de la Liga de Naciones entre España vs. Francia por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.