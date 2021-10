Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO TNT Sports: hora y canal para ver el Campeonato Nacional de Chile

Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO juegan HOY sábado 9 de octubre por la fecha 25 del Campeonato Nacional de Chile en el Estadio Monumental de Santiago a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y a las 8.30 p. m. (hora chilena) . El encuentro entre el Cacique y el negriazules será televisado EN DIRECTO por la señal de TNT Sports para el territorio sureño. Para que no te pierdas este y resto de partidos del fútbol chileno, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes. En esta nota encontrarás toda la información sobre las alineaciones, canales y horarios de transmisión, incidencias y goles del encuentro.

Colo Colo vs. Huachipato: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Huachipato ¿Cuándo juegan? HOY sábado 9 de octubre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y a las 8.30 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Monumental de Santiago ¿En qué canal? TNT Sports.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Huachipato?

Perú: 6.30 p. m.

Chile : 8.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (domingo 10 de octubre).

¿Qué canal transmite el partido Colo Colo vs. Huachipato?

A través de la señal de cable chileno, el compromiso Colo Colo vs. Huachipato se podrá ver EN VIVO desde los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Cómo ver TNT Sports 2 EN VIVO?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO ONLINE GRATIS?

Además, se podrá ver en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO, para los que tengan usuario y contraseña.

Además, se podrá ver en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO, para los que tengan usuario y contraseña.

¿Dónde se jugará el Colo Colo vs. Huachipato?