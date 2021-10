River Plate vs. Banfield vía TNT Sports: ¿a qué hora juegan por la Liga Profesional Argentina?

River Plate vs. Banfield EN VIVO se enfrentan este sábado 9 de octubre por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina 2021 en el Estadio Florencio Sola. La transmisión del encuentro se llevará a cabo a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (horario argentino) por la señal de TNT Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del compromiso, ingresa la web de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

River Plate vs. Banfield: ficha del partido

Partido River Plate vs. Banfield ¿Cuándo juegan? Sábado 9 de octubre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 6.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Florencio Sola ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juegan River Plate vs. Banfield?

En Argentina, el duelo River Plate vs. Banfield se disputará desde las 6.00 p. m. (4.00 p. m. en el horario peruano).

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay:. 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Puntero en solitario del torneo luego de su triunfo en el superclásico contra Boca Juniors, River Plate saldrá a defender su liderato cuando visite a Banfield en la decimoquinta jornada de la Liga Profesional Argentina. El cuadro de Marcelo Gallardo quiere estirar a nueve su racha de fechas invicto.

Julián Álvarez fue la gran figura del conjunto millonario al convertir el doblete con el que vencieron a los xeneizes por 2-1 en el Estadio Monumental. No obstante, para este cruce el ‘Muñeco’ deberá arreglárselas sin el delantero, que forma parte de la convocatoria en la selección argentina.

El Taladro, por su lado, deambula por la parte baja de la tabla de posiciones debido a su irregularidad en el certamen. En el choque más reciente no pasó de la igualdad sin goles frente a Colón, con lo cual sumó su octavo empate en lo que va del campeonato.

River Plate y Banfield ya se vieron las caras este año, con saldo a favor del club albiverde por 1-0. Desde el 2019, ambos cuadros se enfrentaron cinco veces, con balance de dos triunfos por bando y un empate.

¿En qué canal ver River Plate vs. Banfield?

La transmisión del encuentro River Plate vs. Banfield estará disponible por la señal de TNT Sports en territorio argentino, mientras que en algunos países de Sudamérica irá vía ESPN y por Star+ desde streaming.

Argentina: TNT Sports, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+.

¿Cómo sintonizar River Plate vs. Banfield por TNT Sports?

Si deseas seguir el cruce River Plate vs. Banfield por la señal de TNT Sports, estos son los canales que debes sintonizar de acuerdo a tu operador de TV.

Señal terrestre de TNT Sports

Antina: 201 (HD)

Cable Televisora Color: 6 (SD)–61 (HD)

Telecentro: 207.

Señal satélite de TNT Sports

DirecTV: 603 (SD)–1603 (HD)

InTV: 630 (HD).

Señal cable de TNT Sports

Cablevisión: 124 (Digital)–604 HD

TeleRed: 59 (Digital)–129 HD

Express Cablehogar: 113 (Digital)–813 (HD)

Cabletel: 214 (HD)

Cablevideo Digital: 608 (HD)

Supercanal CTC: 140 (SD)–1140 (HD)

Del Viento TV: 530 (HD)

Gigared: 219 (HD) – 70 (SD)–68 (SD).

¿Dónde ver River Plate vs. Banfield vía TNT Sports ONLINE?

Si no te quieres perder el cotejo River Plate vs. Banfield por internet, sintoniza la señal de TNT Sports GO, servicio de streaming del canal TNT Sports, que transmitirá el duelo para territorio argentino. En caso no tengas acceso al mismo o te encuentres en otra región, cuentas con la opción de mantenerte informado acerca de las incidencias del compromiso con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué partidos pasa TNT Sports además de River Plate vs. Banfield?

En TNT Sports podrás ver no solo el encuentro River Plate vs. Banfield, sino también los juegos más importantes de los diversos campeonatos argentinos, como la Liga Profesional, Copa de la Liga, Supercopa, etc.

¿Cuál es la programación de TNT Sports?

La programación de TNT Sports incluye eventos en vivo, como el River Pate vs. Banfield, espacios de análisis, entrevistas, recuentos de lo mejor de cada jornada del fútbol local y segmentos dedicados a otros deportes.